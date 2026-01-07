台湾ラーメンや鶏ちゃん丼など地元の味！ローソン「ご当地 東海・北陸 ！うまいもん祭」

ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。

東海・北陸地区のローソン店舗では、「味仙名古屋駅店」監修のからあげクンや台湾ラーメン、地元食材を使用したパンやスイーツなど計8品が発売されます。

ローソン「ご当地 東海・北陸 ！うまいもん祭」

開始日：2026年1月13日(火) ※台湾ラーメンのみ1月12日(月)

販売エリア：東海・北陸地区のローソン店舗（約1,600店）

商品数：計8品

ローソンが全国7つの地域ごとに展開する「ご当地！うまいもん祭」。

東海・北陸地区では、名古屋名物「台湾ラーメン」の名店「味仙名古屋駅店」とのコラボレーション商品をはじめ、岐阜県の「鶏ちゃん」、三重県の「松阪牛コロッケ」、静岡県・山梨県の「富士山牛乳」など、地域色豊かなラインナップを展開。

ご当地グルメをお祭り感覚で楽しめる、バリエーション豊富な商品詳細を紹介します。

からあげクン 味仙名古屋駅店監修 台湾ミンチ味

価格：298円(税込)

名古屋で行列の絶えない台湾料理の名店「味仙(R)名古屋駅店」監修のからあげクン。

看板メニュー「台湾ラーメン」に使用されている台湾ミンチの独特の辛さと、食欲をそそるニンニクの風味を再現しています。

味仙名古屋駅店監修 大きなおにぎり ニンニクチャーハン

価格：322円(税込)

同じく「味仙(R)名古屋駅店」監修によるニンニクチャーハンのおにぎり。

ボリュームのある大きなサイズで、一口目からガツンとくるニンニクの旨味をしっかり堪能できる一品です。

俵むすび弁当〜東海の味めぐり〜

価格：589円(税込)

俵むすび5個と、東海3県の味覚を詰め合わせたお弁当。

おかずには愛知県の「味噌カツ」、岐阜県の「鶏ちゃん」、三重県の「松阪牛コロッケ」をラインナップし、地域の味を一度に楽しめます。

【まちかど厨房】鶏ちゃん丼(味噌)

価格：697円(税込)

※東海・北陸地区のまちかど厨房導入店で発売

岐阜県のご当地グルメ「鶏ちゃん(けいちゃん)」を丼に仕立てたメニュー。

にんにくと味噌ベースのたれで味付けした鶏肉と野菜が、店内で炊いたご飯とよく合います。

味仙名古屋駅店監修 台湾ラーメン

価格：697円(税込)

発売日：2026年1月12日(月)

名店「味仙(R)名古屋駅店」監修の台湾ラーメン。

醤油ベースのコクのあるスープに、唐辛子とにんにくを加えることで際立つ辛さを表現。

店舗同様に、味付け挽肉、にら、ネギがトッピングされています。

あんスパ風サンド(トンカツ＆たまご)

価格：441円(税込)

名古屋めしとして有名な「あんかけスパゲティ」をイメージしたサンドイッチ。

太麺スパゲティにピリ辛ソースを絡め、とんかつとたまごを共にサンドした、ボリューム満点の一品です。

三角ミルクホイップサンド 富士山牛乳入りホイップ使用

価格：173円(税込)

富士山に隣接する静岡県産・山梨県産の生乳のみを使用した「富士山牛乳」入りのホイップクリームをサンド。

三角形の形状で食べ応えのあるパンです。

クリームほおばるミルクシフォン 富士山牛乳使用

価格：248円(税込)

こちらも「富士山牛乳」入りのミルクホイップクリームを使用したスイーツ。

ふんわりとした食感のシフォンケーキに、クリームをたっぷりと詰め込んでいます。

地域の魅力をマチのローソンから発信。

ローソン東海・北陸地区「ご当地！うまいもん祭」の紹介でした。

