この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

懲役太郎氏が、自身のYouTubeチャンネルで「これものすごく表現の仕方に考慮してます。」を公開。栃木県内の学校で起きたとされる暴行動画について言及し、教育機関の対応と構造的な問題を厳しく批判した。

動画で懲役太郎氏はまず、SNS上で拡散されている集団暴行の映像が「イジメというよりも犯罪のレベル」であると断じた。この問題は市議会議員のへずまりゅう氏が取り上げたことで社会問題化しつつあるとし、自身も援護する形で言及を決めたと背景を説明。一方で、未成年が関わる事件はYouTubeの規約上、収益剥奪のリスクが非常に高いことにも触れ、慎重な表現を用いながらも問題の核心に迫った。

懲役太郎氏は、事件発生後も学校や教育委員会が公式な声明を出さず「沈黙」を選びがちだと指摘。これは、問題が風化するのを待つという教育現場の「構造的な問題」であり、隠蔽体質の表れだと批判する。同氏は「学校にいるのはせいぜい3年。時間が経てば関係者が卒業してうやむやになる」と述べ、学校組織がこうした刑事事件レベルの問題を解決する能力がないと断言。最終的に、このような事件は「学校内で処理する話ではない」とし、刑事事件として法の下で裁かれるべきだという見解を示して締めくくった。

YouTubeの動画内容

00:14

なぜこのテーマに触れるのか
00:41

YouTube規約と収益剥奪のリスク
01:30

栃木で起きた暴行事件の概要
02:20

学校・教育委員会の「沈黙」という対応
07:01

問題の核心「学校は刑事事件レベルの暴力を裁けない」

