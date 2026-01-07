伊藤匠叡王（王座、23）への挑戦者を決める第11期叡王戦本戦トーナメント1回戦が1月7日、大阪府高槻市の関西将棋会館で行われ、藤井聡太竜王・名人（王位、棋聖、棋王、王将、23）と山崎隆之九段（44）が現在対局中だ。絶対王者が盤上で見せる厳しい表情とは裏腹に、昼食注文の際に見せた“ある行動”がファンの視線を釘付けにした。

【映像】何を食べる？藤井六冠が悩む一部始終

それは、対局者が自ら昼食を注文し、その場で支払いを済ませるシーンだ。全国を転戦するタイトル戦では主催者が食事を用意するため、対局者がカメラの前で財布を開くことはまずない。しかし、この日は関西将棋会館での対局。注文係が聞きに来ると、藤井竜王・名人はメニューを手に熟考し、おもむろにリュックサックから財布を取り出し自身の食事代を支払った。

我々にとっては日常的な光景も、藤井竜王・名人にとっては超レアな映像となる。ABEMAの視聴者からは、即座に「めっちゃ久しぶり」「お金払うの久し振りじゃない？」と驚きと歓喜の声が上がった。

ほぼ一年中タイトル戦を戦っているといっても過言ではない藤井だけに、対局場での“自腹”は実に久々。ファンからは「約1年ぶりの財布シーン」との指摘も飛び交い、貴重な瞬間の到来にコメント欄の流速は一気に加速した。

スマートに支払いを済ませる一連の所作には「注文姿もかっこいい」とうっとりする声や、あまりの珍しさに「スクショしたいわぁ」と慌てて保存を試みる視聴者も出現。つかの間の「貴重な注文タイム」は、勝負の行方以上にファンの熱視線を集めていた。

（ABEMA/将棋チャンネルより）