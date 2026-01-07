韓国で引っ張りだこの秋山成勲、約10年ぶりに娘サランちゃんと広告で共演！自然なやりとりに注目

オーブン料理のチェーン店、グッネチキンを運営する「G＆Food」が、格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）と娘のサランちゃんをモデルに抜擢し、新製品の広告キャンペーンを本格的に展開する。

【写真】秋山成勲、サランちゃんと特別な2SHOT

今回の広告で、秋山は美味しい物を大切な人と一緒に楽しむとき、楽しさが倍になることを直観的に伝える。

特に、娘のサランちゃんと約10年ぶりに広告で共演し、大きな話題になった。実際、親子の間でしか見られない自然なやりとりは、「一緒に楽しむとき、さらに美味しい」というメッセージに真実味を加え、新製品の差別化された味と魅力を一層身近に感じさせた。

撮影に緊張するサランちゃんとこれを心配そうに見守る父の姿から始まり、撮影が終了した後も料理の味に惚れて、食事を止めないサランちゃんの姿がポイントだ。

特に、秋山が褒めると、サランちゃんが「演技ではなく、本当に美味しくて食べただけ」と率直な返事をする場面は、笑いを誘うと同時に製品の味に対する信頼感を高め、大きな反応を得ている。

「G＆Food」の関係者は、「今回の広告キャンペーンは、秋山成勲とサランちゃん親子の特別な連帯感と格別なシナジー効果を通じて、（新製品）『チュチュチキンステーキ』の差別化された味を直観的にお見せしようと企画された」と伝えた。

続けて、「家族全員が一緒に楽しめる『チュチュチキンステーキ』とともに、より一層健康で活気に満ちた1年の始まりとなることを願う」と述べた。