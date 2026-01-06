アルマーニ ビューティの新作リップ誕生♡薄膜密着のマグネットルージュ

アルマーニ ビューティを象徴する名品「リップ マエストロ」から、次世代のマットリップが誕生します。マグネットのように唇に密着し、シャインからふんわりマットへと変化する新感覚の仕上がりが魅力。薄膜なのに美発色、洗練された表情を演出する全10色は、毎日のメイクに自信と高揚感をプラスしてくれます。大人の唇を美しく魅せる新定番に注目です♡

シャインから変化する新感覚

「リップ マエストロ マグネット」は、塗布直後はみずみずしいシャイン、時間とともに上品なブラーマットへと変化するユニークなリキッドリップ。

軽やかな極薄フォーミュラが唇にぴたりと密着し、色移りしづらく、一日中*美しい発色と心地良さをキープします。

まるで唇を染めたかのような仕上がりで、「塗った感」を感じさせない快適な使い心地が特徴です。

全10色の洗練カラーパレット

カラーは全10色展開。

タイムレスな#160マグネットサンドストーン、優雅なピーチベージュの#161マグネットベージュ、深みのある#260マグネットブラウンと#261マグネットモカ、華やかな#360マグネットコーラル、自信に満ちた#400マグネットレッド、情熱的な#461マグネットヴァーミリオン、温かみのある#462マグネットシエナ、可憐な#560マグネットピンク、洗練された#561マグネットローズウッド。

シーンや気分に合わせて選べるラインナップです。

機能美を極めたデザイン

アイコニックな「リップ マエストロ」のシルエットを継承したパッケージは、鮮やかなレッドから透明へと移ろうグラデーションデザイン。

ボトル底からカラーが見える仕様で、キャップにはシルバーのジョルジオ アルマーニ ロゴが輝きます。

ダイヤモンド型アプリケーターは、輪郭も面塗りも自在で、均一で美しい仕上がりを叶えます。

リップ マエストロ マグネット



価格：各6,710円(税込)※表示価格は、希望小売価格です。

色展開：全10色(#160／#161／#260／#261／#360／#400／#461／#462／#560／#561)

発売日：2026年1月23日（金）

*アルマーニ調べ。個人差あり。

唇を惹きつける新名品

薄膜で密着し、表情までも洗練させる「リップ マエストロ マグネット」。マットリップの概念を覆す心地良さと美しさは、日常から特別な日まで寄り添ってくれます。

全10色の中から、自分らしさを映す一本を見つけてみて♪アルマーニ ビューティが提案する、新しい唇の美学をぜひ体感して。