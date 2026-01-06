お笑いコンビ「アンジャッシュ」の渡部建（53）がお笑いコンビ「さまぁ〜ず」のYouTubeチャンネルにゲスト出演。芸能活動を再開した理由を明かした。

渡部は17年に女優の佐々木希と結婚も、20年6月に不倫問題が報じられ、芸能活動を休止。22年2月に活動を再開し、千葉テレビ「白黒アンジャッシュ」でテレビ復帰。現在はYouTubeチャンネルなどを中心に精力的に活動している。

さまぁ〜ずとのグルメロケで焼き鳥屋を案内した渡部。三村マサカズから活動再開について「俺がもし同じ立場だったら、引きこもっちゃいそう」と話題を振られると、「芸能界引退を考えたんですよ」と打ち明けた。

「いろんなところ、凄い周りに気を遣わせる人生になっちゃって。（外食で）個室どうぞとか、ボランティア手伝ったら凄いニュースになっちゃうとか、結局逃亡者みたいな生活になっちゃって」と不倫騒動後の生活を振り返った。

「もう一回（表舞台に）出て行かないと一生家族全員この生活かと思っちゃったんですよ。もう嫌だというか、辞めた方がいいと思ってたんですけど、出ていくとなんか生きやすくなるかなと思った、それだけです」と説明。

これを受けて、三村は「奥さんの佐々木希ちゃんが踏ん張ったね」と語ると、大竹一樹も「タフだね」と感心しきりだった。

渡部は妻・佐々木にも言及。「僕のせいなんですけど、彼女バラエティも好きで芸人さんも好きなんですけど、みんながイジってくれなくなっちゃって、妻のこと気遣って」と自身の起こした騒動で妻に迷惑をかけたことを明かし、「本人的にそれが寂しいみたいで。ガシガシちゃんと来てほしいみたいなことは言ってました」と伝えた。