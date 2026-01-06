【ハローキティ＆ディアダニエル】めちゃ可愛い「BIRTHDAY BAR」コラボグッズで毎日Happy！
ナイスクラップが展開するギフトのセレクトショップ『BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）』とサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」＆「ディアダニエル」がコラボレーション！ 揃えたくなる、持ち歩きたくなるめちゃ可愛いアイテムがてんこもり♪
☆キュートデザインが目白押しのコラボレーショングッズイメージをチェック！（写真12点）＞＞＞
今回のコラボレーションでは、サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」と「ディアダニエル」のアイテムをご用意。
グリッドをベースにしたオリジナルデザインで、ファッションにも取り入れやすい、温かみのある印象に仕上げました。ボールチェーンマスコットやエコバッグなど全5アイテムをラインナップ。BIRTHDAY BARでしか手に入らない特別なコラボアイテムは、「ハローキティ」「ディアダニエル」ファン必見！
BIRTHDAY BARオリジナルのグリッドデザインの「ハローキティ」と「ディアダニエル」のボールチェーンマスコットや、「ハローキティ」と「ディアダニエル」がフェイスデザインのポーチ付きエコバッグのほか、ワンポイント刺繍入りのタオルハンカチ、カードやアクセサリーなどの小物収納に便利なミニフラットポーチなどの小物類もラインナップ。
ミニフラットポーチは全6種類でシークレットが1種含まれたブラインドアイテム。「ハローキティ」と双子の妹の「ミミィ」、「ディアダニエル」の世界観が楽しめるデザイン揃いで、どれが出るかはお楽しみ♪ 全種コンプリートできる6種セットもご用意。
注目は横向きにちょこんと座る愛らしいポージングの「ハローキティ」がキュートな「ブラインドボールチェーンマスコット」。耳の飾りや目の表情まで違う全6種類のデザインをご用意。
全種類をまとめて楽しめる6種BOXも登場するので、シークレットを含めたフルコンプリートも可能だ。
なお、ブラインドアイテムはオンラインストアでは単品購入の場合、アソートでのお届けとなるので注意してね！
2026年2月11日（水）より全国の「BIRTHDAY BAR（バースデイ・バー）」、「CUiSiNE HABiTS（クイジーヌ・ハビッツ）」ならびに、公式オンラインストア「PAL CLOSET（パルクローゼット）」、「ZOZOTOWN（ゾゾタウン）」、「Rakuten Fashion（ラクテンファッション）」、「LINEギフト（ラインギフト）」にてお取り扱いスタート！
1月8日（木）正午12時からは公式オンラインストア「PAL CLOSET」、「ZOZOTOWN」、「Rakuten Fashion」にて先行予約開始、「ZOZOTOWN」では、一部アイテムのみ予約販売がスタートする。お見逃しなく！
2026年1月7日（水）20時〜「ハローキティ」、「ディアダニエル」とのコラボアイテム紹介ライブを配信！
「BIRTHDAY BAR」でしか手に入らない特別なアイテムがお披露目されるので、事前にチェックしたい方、興味をお持ちの方はぜひご覧あれ♪
（C）2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660262
