新監督を迎えた大分トリニータが今シーズン初めての全体練習を行い、躍進を期待する多くのサポーターが熱い視線を送りました。

【写真を見る】大分トリニータ、四方田体制で始動 J１復帰誓いサポーターの前で初練習

大分市で行われたトリニータの今シーズン初練習。ピッチサイドにはおよそ200人のサポーターが詰めかけ、始動したチームに熱い視線を送りました。

大卒ルーキー5人を含む8人が新たに加わったトリニータの5日の練習にはチーム在籍13年目となるフォワードの伊佐や、地元出身のベテラン清武らとともに大分高校出身でJ3の鹿児島から加入した山口など、28人がおよそ1時間半のトレーニングで感覚を確かめました。

今年のJリーグは8月に開幕する秋春制へ移行するため、2月から特別リーグ戦が行われます。

（サポーター）「なんとかケガなく頑張ってもらいたい」「点をたくさんとってもらいたい」「今年は特別リーグなんで、なんとかそこでいい成績を残せればいい」「もちろんJ1昇格しかないです」

（四方田新監督）「久々にぼくも練習に入ってやったんですけど、非常にいい雰囲気でサポーターの人の熱とか温かさを感じながら、初日をやれたということはすごく幸せでした」

トリニータは1月11日まで大分市でトレーニングを重ね、1月13日から宮崎市で戦術理解を深めるキャンプに臨みます。