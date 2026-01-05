【パペットスンスン】限定グッズが手に入る「Happy Bag」セブン-イレブンに登場
サニーサイドアップより、パペットスンスンの限定グッズが⼿に⼊る「PUPPET SUNSUN Happy Bag」が登場！ 2026年1⽉9⽇（⾦）よりセブン-イレブンにてお取り扱いがスタートする。
☆可愛いフィギュアとバッグが楽しめる限定ハッピーバッグをチェック！（写真9点）＞＞＞
『パペットスンスン』は、青い毛をした6才のパペットの男の子「スンスン」と、その親友の「ノンノン」、おじいちゃんの「ゾンゾン」などとの何気ない日常を描いた作品で、SNSの総フォロワー数は200万人を越えている。7月2日（水）からは『めざましテレビ』内で毎週水曜7時40分ごろ、ショートムービー『パペットスンスン』が放送中の、今最も注目のコンテンツ。
ご紹介する今回の「PUPPET SUNSUN Happy Bag」の限定アイテムは、「スンスン・ノンノンフロッキーフィギュアセット」！
フロッキー加⼯でスンスンとノンノンの⽑並みを再現したフィギュアとなっており、スンスンたちが暮らす「トゥーホック」の背景がついたパッケージにもご注⽬♪
ハッピーバッグにはパペットスンスンの限定アイテムの他に、お菓⼦3種各1点が同梱されている。
また、ハッピーバッグの本体はそのままバッグとしても使えるスンスンの顔がデザインされたクリアバッグなのも嬉しいポイント。
ここでしか⼿に⼊らない限定フィギュアセットとクリアバッグをお見逃しなく！
（C）PUPPET SUNSUN/PS committee
