±Ê±ó¤Î¼ã¤µ¤òÆÀ¤¿¤¤¤È¡ÖËâË¡¡×¤ò»È¤¦ÏÃ¤Ï¡¢¥°¥ê¥àÆ¸ÏÃ¤Ê¤É¤ÇÂ¿¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢Ãö¸¶½¨ÍÛ¤µ¤ó(@inoharahideharu)¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡Ø¼ãÊÖ¤ëËâ½÷¡Ù¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢Ï·ÇÌ¤Ç¤¢¤ëËâ½÷¤¬¼ãÊÖ¤ê¤ÎÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÄ¾¤ÊÀÄÇ¯¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤¤ÏÃ¡×¡Ö¿´ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãö¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö³°¸«»ê¾å¼çµÁ¡×¤ä¡ÖÇ¯Îðº¹ÊÌ¡×¤Ø¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼Ì¡²è¤È¤Ê¤Ã¤¿¤È¸ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ºîÉÊ¤ÎÃåÁÛ¤äÀ©ºîÈëÏÃ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
ÀÄÇ¯¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÂÞ¤¬ÇË¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ò½õ¤±¡¢¤ªÎé¤Ë²È¤Ë¾·ÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤¬Äí¤ÎÌôÁð¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¿ÍÊª¤À¤ÈÃÎ¤ëÀÄÇ¯¡£ÁÇÄ¾¤ÊÈà¤ò¸«¤Æ¡¢¾¯¤·¶Ã¤«¤»¤Æ¤ä¤í¤¦¤È¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¼ãÊÖ¤ê¤ÎÌô¤ò»È¤Ã¤Æ¼ã¤¤»Ñ¤È¤Ê¤ë¡£Èà½÷¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡ÖËâ½÷¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤â¼ã¤¤»Ñ¤ÇÀÄÇ¯¤È°©À¥¤ò½Å¤Í¡¢ÀÄÇ¯¤¬¤Ä¤¤¤Ë¹ðÇò¤·¡¢2¿Í¤ÏÎ¾»×¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢ËâË¡¤ÎÌô¤¬ÀÚ¤ì¤¿½Ö´Ö¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î»Ñ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡½¡½¡©
¢£¡Ö³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¡×¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥¢¥ó¥µ¡¼Ì¡²è
¡Ö½õ¤±¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï¡¢¼Â¤ÏËâ½÷¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤ÎÈ¯ÁÛ¤Ï¤É¤³¤«¤é¤¤¿¤Î¤«¿Ò¤Í¤¿¡£
¡ÚÃö¸¶½¨ÍÛ¡Û¤Õ¤È³¹¤Ç¸«¤«¤±¤¿¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤¹¤´¤¤Èþ¿Í¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤¢¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£ÉÁ¤»Ï¤á¤ÏÇùÁ³¤È¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢º£»×¤¦¤È¡Ø³°¸«»ê¾å¼çµÁ¡Ù¤È¤«¡ØÇ¯Îðº¹ÊÌ¡Ù¤Ê¤É¤Ø¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ó¥µ¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤òÌ¡²è¤ÇÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤Ê¤¼¤«ÀÎ¤«¤éËâ½÷¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢(°ÊÁ°¡¢Àê¤¤»Õ¤ËÁ°À¤¤ÏËâ½÷¤È´Ø¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¾Ð)¡¢Ëâ½÷¤ÎÌ¡²è¤âÉÁ¤¤¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤íÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÃåÁÛ¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¢£¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÛ£Ëæ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°
¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Ï½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¹¤°¼ãÊÖ¤ê¤ÎÌô¤ò°û¤à¤È¤¤¤¦°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤À¤¬¡¢ËÜºî¤òÉÁ¤¯¾å¤Ç¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡ÚÃö¸¶½¨ÍÛ¡Û¼ãÊÖ¤êÌô¤ò¤Ç¤¤ë¤À¤±Ç¼ÆÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀßÄê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢ÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Î¤¤¤ëÀ¤³¦¤Ï¡¢¸½Âå¤ÎÆüËÜ¤È¤Ï°ã¤¦¤è¤¦¤ÊÛ£Ëæ¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤·¤¿¤ê¤È¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãö¸¶¤µ¤ó¤ÏËÜ¤ÎÊÔ½¸¤Ë¤â·È¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿Ì¡²è¹¥¤¤Î¸ÅÃå²°¤µ¤ó¤È°Õµ¤Åê¹ç¤·¡¢Ì¡²è»¨»ï¡ØCOMIC IN THE HOLE¡Ù¤ò°ì½ï¤Ëºî¤ê»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢¡Ö»¨»ï¤ÎÀ©ºî¤äÅ¸Í÷²ñ¤Ê¤É¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Ä¤Ä¡¢¾¦¶È»ï¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÉáÃÊ¤Ï¿Í´Ö¤Î¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Á±°¤ÎÌäÂê¤Ê¤É´ÊÃ±¤Ë³ä¤êÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦ºî¼Ô¡£¤¤¤Ä¤«Ï·ÇÌ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¡¢ÀÄÇ¯¤ò¤¬¤Ã¤«¤ê¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤ò¸À¤¤½Ð¤»¤º¤Ë¤¤¤¿¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¡£¼ã¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÀÄÇ¯¤Ï¡¢ËâË¡¤¬²ò¤±¡¢¤ª¤Ð¤¢¤µ¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà½÷¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÅú¤¨¤ò½Ð¤¹¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Ãö¸¶½¨ÍÛ(@inoharahideharu)
