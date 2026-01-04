朝のごほうびを。「Flapjack’s Breakfast & Lunch」で叶える贅沢アメリカンモーニング
本場アメリカを感じられるここだけの味
ハワイで働いていた経験をもつオーナーがオープンした、東京・東日本橋の「Flapjack’s Breakfast & Lunch」（以下「Flapjack’s」）。現地で親しんだアメリカ定番のメニューを、日本らしい繊細さを加えたオリジナルのスタイルで提供。パンケーキやサンドイッチをはじめ、素材の組み合わせや仕上げに独自の工夫が光ります。朝8時のオープンと同時に、地元の常連客はもちろん、近隣ホテルの宿泊者も訪れるほどの人気です。
小ぢんまりとした店内には、テーブル席とカウンター席、ソファ席があります。カフェとアメリカンダイナーの中間のような空間で、アットホームで心地のよい雰囲気も魅力。フレンドリーなスタッフが温かく迎えてくれるので、忙しい日常から離れてゆったりとした時間を過ごせそうです。
スパイスが香るふわふわ「バターミルクパンケーキ」
店名にもある「Flapjack」は、アメリカではパンケーキを意味する言葉。こちらの「バターミルクパンケーキ」は、アメリカの薄いパンケーキと日本のふんわり分厚いホットケーキのいいとこ取りのような一品。オーナーがアメリカ人の友人と一緒に1年かけたというレシピで、シナモンなどのスパイスを入れ、シンプルながらも奥深い味わいが特徴です。
人気の「ランバージャック」は、カリカリベーコンと目玉焼きを添えた、クラシックなダイナースタイルのパンケーキ。まずは、シロップをたっぷりかけて、ホイップバターをつけて味わって。スパイスの香りとメープルシロップの甘さが広がり、軽やかなホイップバターがさらにおいしさを引き立ててくれます。次に、ベーコン、目玉焼きを合わせれば、甘じょっぱいクセになる味わいに。
コーヒーにもこだわりがあり、エスプレッソ系は清澄白河の「Gumtree Coffee Roaster（がむつりー こーひー ろーすたー）」を、ドリップは表参道の「Lattest（らてすと）」の豆を使い分けています。パンケーキには、苦みと酸味のバランスがよい中煎り豆を使ったエスプレッソ系がおすすめ。ミルクにもよく合うので、「ラテ」が特に好相性です。
具材の組み合わせが絶妙な「グルメサンドイッチ」
パンケーキと並ぶ人気メニューが、「グルメサンドイッチ」。なかでも、自家製パストラミが100g入った、ボリュームたっぷりのサンドイッチ「パストラミ」は、ブランチやランチにぴったりです。アメリカンスタイルのパストラミはスモークBBQで仕上げるのが一般的ですが、店内での製造が難しいため、「Flapjack’s」ではローストビーフを7日間熟成させるというオリジナルのスタイルを採用。隠し味にしょう油を入れ、日本らしいうまみをプラスしています。
お店専用に焼いてもらっているパンに、パストラミと西洋ワサビマヨネーズ、粒マスタード、ピクルス、トマト、そして、自家製のベーコンジャムをサンド。このベーコンジャムが味のポイントで、ベーコンとタマネギをバルサミコ酢で半日ほど炒めて作る手間のかかったもの。タマネギの甘みとバルサミコの酸味が、しっとり柔らかいパストラミのうまみを引き立ててくれます。
具材のバランスがしっかりと計算された「パストラミ」は、ボリューム満点なのに重さを感じさせません。パンの内側にガーリック・オリーブオイルを塗って焼いているため、水分の多い野菜が入ってもカリッとした食感をキープしているのもおいしさの秘密です。
外はサクサク、中はホクホクの食感を楽しめるV字カットのフライドポテトもセットになっていて、満足感たっぷりです。
“いつもより少し贅沢な朝”を過ごしたいなら、「Flapjack’s」は強い味方。焼きたてのパンケーキの香りや、具材たっぷりのサンドイッチに、お腹だけでなく心まで満たされるはず。忙しい日々にも小さなリセットの時間をくれる存在になるでしょう。
■Flapjack’s Breakfast & Lunch （ふらっぷじゃっくす ぶれっくふぁすと あんど らんち）
住所：東京都中央区東日本橋1-3-15 馬渕ビル1F
TEL：090-7760-7400
営業時間：8〜15時（土・日曜は〜16時）
定休日：月〜水曜
Text：河部紀子（editorial team Flone）
Photo：斉藤純平
