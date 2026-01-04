·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢8ºÐ½÷»ù»àË´ ±¿Å¾¼ê¤Î¸½ºß¤Ï¡Ä¡Ö½à´í¸±±¿Å¾¤ËÊÑ¹¹¤ò¡×°äÂ²¤¬½ðÌ¾³èÆ° ÉÍ¾¾¾®³ØÀ¸4¿Í»à½ý»ö¸Î
¡¡2025Ç¯3·î24Æü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÍ¾¾»Ô¤Î»ÔÆ»¤Ç1Âæ¤Î·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¾®³ØÀ¸¤Î¼«Å¾¼Ö¤ÎÎó¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢4¿Í¤¬»à½ý¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤ÇÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿Éã¿Æ¤¬ÅÅ»Ò½ðÌ¾¥µ¥¤¥È¤ÇÁÊ¤¨¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÉô²°¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î°ä±Æ¡Ê¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¡Ë
¡Ö´Ü»³»û¾®³ØÀ¸4¿Í»à½ý»ö¸Î µ¯ÁÊÁ°¤Ç²á¼ºÃ×»à¤ò´í¸±±¿Å¾Ã×»à¤ËÊÑ¹¹¤ÈÈ³Â§µá¤á¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÅ»Ò½ðÌ¾¥µ¥¤¥ÈChange.org¤«¤é¡Ë
¡¡¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¾®³Ø2Ç¯À¸¤ÎÀÐÀî¶×ÍÛ¡Ê¤³¤Ï¤ë¡Ë¤µ¤ó¡Ê8ºÐ¡Ë¤¬»àË´¤·¡¢¾®³Ø4Ç¯À¸¤Î»Ð¡Ê10ºÐ¡Ë¤âÆ¬³¸¹ü¤òÀÞ¤ë¤Ê¤É°ì»þ¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï78ºÐ¤ÎÃËÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÃËÀ¤Ï¡Ö²á¼º±¿Å¾½ý³²¡×¤ÎÍÆµ¿¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¡Ö²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ý¡×¤ÎÍÆµ¿¤ÇÁ÷¸¡¡£¸½ºß¤ÏºßÂð¤Ç¼è¤êÄ´¤Ù¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°¦¤¹¤ëÌ¼¤òË´¤¯¤·¤¿²ÈÂ²¤Ïº£¡¢»ö¸Î¤Ï²á¼ºÃ×»à½ý¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤êºá¤¬½Å¤¤½à´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ý¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È½ðÌ¾¤Ç»¿Æ±¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£°ìÂÎ²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡£»ö¸Î¤«¤é9¥«·î¡¢²ÈÂ²¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î½ÇÊì¤À¡£
¡¡½ÇÊì¤Ï¡Ö¶×ÍÛ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÏÁÓ¼º´¶¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Î¿É¤µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ËèÆüºÇ¶áµã¤¤¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ë¡£²ÈÂ²¤Ï¤Þ¤À¶×ÍÛ¤Î°ä¹ü¤òÇ¼¹ü¤Ç¤¤º¤Ë¤¤¤¿¡£¡Ö¶×ÍÛ¤À¤±¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¡©¤Ã¤Æ¿É¤µ¤¬¤Þ¤¿»þ¤¬·Ð¤Ã¤Æ°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡£¤Ç¤â¿¼¤¯¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¿´¾ð¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡³èÈ¯¤Ç¤È¤Æ¤âÌÀ¤ë¤«¤Ã¤¿¶×ÍÛ¤µ¤ó¡£Å¾¤ó¤Ç»¤¤ê½ý¤òºî¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯»þ¡¢½ÇÊì¤¬¸¤¤ÎÌÌÅÝ¤ò¸«¤ë¤¿¤á¡Ö»Ä¤ë¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢¡Ö»ä¤â»Ä¤ë¡×¤ÈÉÕ¤Åº¤¦»Ò¤À¤Ã¤¿¡£½ÇÊì¤Ï¡ÖÍ¥¤·¤¤»Ò¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¤µ¤¤Î»È¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡3·î24Æü¡£½ÕµÙ¤ß¤ËÆþ¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¶á½ê¤ÎÍ§Ã£¤ÈÆ°Êª±à¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Í¼Êý¡¢µ¢Âð¸å¡¢Í§Ã£¤òÁ÷¤ë¤È»Ð¤¿¤Á4¿Í¤È¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤êºÆ¤Ó½Ð¤«¤±¤¿¡£¼«Âð¤«¤é¤¹¤°¤Î¼ÖÄÌ¤ê¤Ë½Ð¤Æº¸¤Ë¶Ê¤¬¤Ã¤¿¡¢¤½¤Î»þ¡¢¸åÊý¤«¤é·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤¬ÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¡£»ö¸Î¸½¾ì¤Ï¡¢´Ë¤ä¤«¤Ê¥«¡¼¥Ö¤Î1ËÜÆ»¤À¡£¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ÊÉ¤Ë»Ä¤Ã¤¿º¯À×¤¬¤½¤Î¾×·â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Î¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°ìÈÖ¸åÊý¤Ë¤¤¤¿¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î»Ð¤òÄ·¤Í¤¿¼Ö¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤ÎÊÉ¤Ë¾è¤ê¾å¤²¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ç¡¢3ÈÖÌÜ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶×ÍÛ¤µ¤ó¤È2ÈÖÌÜ¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿Í§Ã£¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¡¢¸½¾ì¤Ëµï¹ç¤ï¤»¤¿ÎëÌÚÏ»ÃË¤µ¤ó¡Ê89¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤¤¤¤»Ò¤Ë¤µ¤¡°ì½Ö¤Î¤¦¤Á¤Ë¡×¤½¤¦¸ì¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶×ÍÛ¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2Æü¤Ë1ÅÙ¤ÏÆ»Ï©¤òÁÝ½ü¤¹¤ëÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡¢¸µµ¤¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î²Ä°¦¤¤»Ñ¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤½¤¦¤À¡£¡Ö¤¤¤¤»Ò¤À¤Ã¤¿¤è¡¢ËèÄ«¡Ø¤ª¤Ï¤è¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ª¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¹Ô¤±¤è¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤Í¡£¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤È¡£¤¢¤ÎÆü4¿Í¤Ç¤³¤³¡Ê¤Îºä¤ò¡Ë²¼¤Ã¤¿¤Î¡£¤¢¤½¤³¡Ê¶Ê¤¬¤ê³Ñ¡Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¹¤°¤À¤â¤ó¤Í¡Ä¡Ä¡×¡£
¡¡»ö¸ÎÄ¾¸å¤ÎÃËÀ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ïº£¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Ü¡¼¤Ã¤È¤·¤Æ¤¿¡¢Ê¿Á³¤È¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤ï¤·¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê´é¤·¤Æ¤¿¤â¤ó¡×¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡Öµß½õ³èÆ°¤Ï¤·¤¿¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤¬¡©¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÎëÌÚ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¤è¡ª²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¤¤¡ª¤·¤Ê¤¤¤è¡ª¡ªËÜ¿Í¤Ê¤Ë¤â¥Ü¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤Ï¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö»ö¸Î¤Î1¥«·î¤Û¤ÉÁ°¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¶¡½Ò¤Ë¶×ÍÛ¤µ¤ó¤ÎÉã¿Æ¤Ï¡¢¡Ö¤Ê¤¼Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤ë²ÈÂ²¤¬ÌÈµö¤ÎÊÖÇ¼¤ò¤µ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¤Ê¤¼¤½¤Î»þ¤Ë±¿Å¾¤ò»×¤¤¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¤½¤³¤¬Íý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÊ°¤ë¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤Ï2024Ç¯¤ËÌÈµö¤Î¹¹¿·¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¶¡½Ò¤¬»ö¼Â¤Ê¤é¡¢¤Ê¤¼²á¼º¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¡¢´í¸±¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°äÂ²¤ÎÁÊ¤¨¤ÎÍýÍ³¤À¡£
¡¡Èï³²¼ÔÂ¦¤ÎÂåÍý¿Í¤Ç¤¢¤ëÂçß··ò¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï¡¢2024Ç¯¤ÎÌÈµö¹¹¿·¼«ÂÎ¤¬ÌäÂê¤À¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖËÜ¿Í¤Î¸Î°Õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢Í½¸«¤¬¤Ç¤¤ë»ö¾Ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬Âç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£»öÁ°¤Ë¤ª°å¼Ô¤µ¤ó¤ÎÊý¤«¤é¡¢Îã¤¨¤Ð±¿Å¾Ãæ¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«¤é±¿Å¾¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿»Ø¼¨¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï±¿Å¾¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¤Ù¤¤À¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÈó¾ï¤ËÊ¬¤«¤ìÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤³¤Á¤é¤«¤é¸¡»¡´±¤Ë¤ª´ê¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢²áµî¤Ë»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î»þ¤ÎÂè»°¼Ô¤Î¾Ú¸À¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸¡¾Ú¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤Ï¡¢²á¼º±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤è¤êÈ³Â§¤¬½Å¤¤¡¢½à´í¸±±¿Å¾Ã×»à½ýºá¤Ç¤ÎÎ©·ï¤ò¸¡»¡Â¦¤Ëµá¤á¤¿¤¬¡¢¼èºà¤·¤¿12·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç¤Ïµ¯ÁÊ¤Ï¤Þ¤À¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£´í¸±±¿Å¾¤Ï²á¼º¤ËÈæ¤ÙÈ³Â§¤Ï½Å¤¤¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï²¿¤¬´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤ËÅö¤¿¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¡¢¸·È³¤òµá¤á¤ëÈï³²¼Ô´¶¾ð¤ÈË¡¤Î·ú¤ÆÉÕ¤±¤Ë¤ÏÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¸½¼Â¤À¡£
¡¡¸µºÛÈ½´±¤ÎÆâÅÄ·òÂÀÊÛ¸î»Î¤â´í¸±±¿Å¾¤ÈÇ§Äê¤¹¤ëÆñ¤·¤µ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êË¡Îá¾å¡¢°ìÈÖÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤Ë»Ù¾ã¤òÀ¸¤¸¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ºÇÂç¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¡È¤ª¤½¤ì¡É¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ï¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇÃê¾ÝÅª¤Ê³µÇ°¤Ç¤·¤«½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦Á°Ãû¡¢Í½Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡£¤³¤ÎÈ½ÃÇ¤Ï¤«¤Ê¤êÆñ¤·¤¤È½ÃÇ¤òÇ÷¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡Ö»ö¸ÎÅö»þ¤Îµ²±¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¶¡½Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¤Î¾ì¹ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£²¾¤ËÄÌ±¡ÍúÎò¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢´í¸±¤òÍ½¸«¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤ÎµÒ´ÑÅª¤Ê¾ÚÌÀ¤¬ÁèÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë²¿¤«°Õ¼±¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¶ÐÊÙ¤Ë¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤ÏÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç´í¸±±¿Å¾¤ÎÀ®Î©¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢°Õ¼±¾ã³²¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ç¤âÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤«¤Ê¤¤¡¢¤À¤«¤éÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Á´ÉôÌµºá¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤â¤ª¤«¤·¤¤¤È»×¤¦¡£¤¢¤Þ¤êÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÏÂç¤¤ÊÈ½ÃÇ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÊÆâÅÄÊÛ¸î»Î¡Ë
¡¡²á¼º±¿Å¾¤«¤é´í¸±±¿Å¾ºá¤Ø¤ÎÊÑ¹¹¤Ï¡¢Èá¤·¤ß¤òÊú¤¨¤¿°äÂ²¤¿¤Á¤ÎÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÌµÇ°¤µ¤ËÊó¤¤¤ëÈ½·è¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£2021Ç¯¡¢ÂçÊ¬»Ô¤Ç»þÂ®¤ª¤è¤½194¥¥í¤ÎÂ®ÅÙ¤Ç¾×ÆÍ¤µ¤ì»àË´¤·¤¿ÃËÀ¤Î°äÂ²¤¬¡¢²á¼ºÃ×»à¤Ç¤Îµ¯ÁÊ¤Ïµö¤»¤Ê¤¤¤È´í¸±±¿Å¾¤Ø¤ÎÁÊ°øÊÑ¹¹¤òµá¤á½ðÌ¾³èÆ°¤òÅ¸³«¡£ÃÏºÛ¤Ç¤Ï´í¸±±¿Å¾¤òÇ§¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢È½·è¤ÏÄ¨Ìò8Ç¯¤Î¼Â·º¤À¤Ã¤¿¡£°äÂ²¤é¤Ï¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â·Ú¤¹¤®¤ë¡×¤È¤½¤ÎÈ½·è¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò±£¤·¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤é¤Ëº£²ó¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î¿ÆÂ²¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï²Ã³²¼Ô¤ÎÂÖÅÙ¤À¤Ã¤¿¡£½ÇÊì¤Ï¡Ö4·î14Æü¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤â²¿¤â¤Ê¤¯¡¢¤º¤Ã¤ÈÃ¯¤Ë»¦¤µ¤ì¤¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ç¡£¼ê¤ò¹ç¤ï¤»¤ËÍè¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤â¡Ø¼Ö¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«Ê¿µ¤¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤³¤ó¤Ê¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤ä¤Ä¤Ë»¦¤µ¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦²ù¤·¤µ¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉÀäË¾¤·¤Þ¤·¤¿¡¢Êò¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¿´¾ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃËÀ¤Ïº£²ó¤Î¤³¤È¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¼«Âð¤òË¬¤Í¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¢þ¢þ¤µ¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤¦¤ó¡¢¤½¤¦¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Î»ö¸Î¤Î¤³¤È¤Ç¤ªÏÃ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×¤ÈÌä¤¦¤È¡¢ÃËÀ¤Ï¡Ö¤â¤¦½Ð¤«¤±¤ë»þ¤À¤Ç¡×¤È±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶×ÍÛµ¢¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î»×¤¤¤ò¹Í¤¨¤¿¤é¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿»ä¤¿¤Á¤¬¤Í¡¢²¿¤«½ÐÍè¤ë¤³¤È¤òÀäÂÐ¤·¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ê¶×ÍÛ¤µ¤ó¤Î½ÇÊì¡Ë
¡¡¸¡»¡¤ËÆÏ¤±½Ð¤ë½ðÌ¾¤Ï¡¢2026Ç¯1·î6Æü¤Þ¤Ç¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
