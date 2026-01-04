クラブが公式発表

セレッソ大阪が1月4日、元日本代表GK中村航輔が加入することを発表した。

現在30歳の中村は、柏レイソルのアカデミーで育ち、2013年にトップチームへ昇格。アビスパ福岡への期限付き移籍を経て柏で守護神として活躍し、2021年からはポルトガル1部のポルティモネンセSCへ完全移籍していた。その後昨年1月に退団後は無所属が続いていた。

国内通算ではJ1リーグ89試合、J2リーグ61試合などに出場した実績を持つ。また、世代別の日本代表を各カテゴリーで経験しており、A代表としても8試合出場した経歴を持つ。185cm、82kgの体格を活かした鋭いセービングが持ち味だ。

中村はクラブを通じてコメントを発表。「偉大な歴史と伝統を持つセレッソ大阪に加入できたことを、大変光栄に思っております」と喜びを語り、「クラブの一員として、日々全力で取り組み、チームの勝利に貢献できるよう努力してまいります」と新天地での意気込みを綴っている。

中村のコメントは以下のとおり。

