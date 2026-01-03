この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「Bobby Maihama」が「【新ホテル】大浴場付きMONday舞浜に朝食付き1泊！【12/5開業】」を公開。2025年12月5日に開業した「ホテルMONday舞浜」での宿泊体験を紹介しています。



動画は、JR京葉線の葛西臨海公園駅からスタート。Bobby氏はタクシーで約5分、料金900円でホテルに到着しました。チェックインを済ませ、今回宿泊する4階の「コーナースイートルーム」へと向かいます。お部屋は広々としており、シングルベッドが2台、形の異なるソファが2つ、デスクスペースなどが設置されています。窓からは旧江戸川が見え、夜にはライトアップされたディズニーランドホテルや打ち上げ花火も楽しめるとのこと。バスルームにはレインシャワーも完備されており、快適な空間が広がっています。



宿泊プランには朝食ビュッフェが含まれており、翌朝Bobby氏は1階のレストラン「K6」を訪れます。ビュッフェ台には、レストラン内の窯で焼き上げたピザや若鶏のハーブ焼き、豊富な種類の野菜やサラダ、パンなどが並びます。子どもが喜ぶスマイルポテトやタコさんウインナーといったキッズコーナーも充実。その場でスタッフが作ってくれるオムレツも紹介されました。



動画ではこのほか、ホテル2階にある大浴場の情報も紹介されています。宿泊者以外も日帰りで利用可能とのこと。ディズニーリゾート周辺での新しい宿泊先の候補として、参考にしてみてはいかがでしょうか。