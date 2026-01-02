『プリンセッション・オーケストラ』総集編（3）「それからコーダへ」あらすじ＆先行カット公開！
2025年4月6日より日曜朝9時からテレ東系列6局ネットほかにて放送中のキングレコード、アリア・エンターテインメント、タカラトミーによるオリジナルTV アニメ『プリンセッション・オーケストラ』。第36話のあらすじと先行カットが公開された。また、『戦姫絶唱シンフォギア』×『プリンセッション・オーケストラ』コラボレーションプレイリスト リスニングパーティーが本日開催される。
TVアニメ『プリンセッション・オーケストラ』は、これまで音楽とアニメを掛け合わせた様々な作品に携わって来たキングレコードとアリア・エンターテインメント、そして多くのアニメ作品に登場するアイテムを商品化してきたタカラトミーが参画し、UNISON（アリア・エンターテインメントのオリジナルコンテンツ制作ブランド）×キングレコードが原作を手掛ける。
このたび、総集編（3）のあらすじ・先行カットが公開された。
＜総集編（3）「それからコーダへ」＞
⾚の⼥王との激戦から休まる暇もなく、新たな脅威が出現します。アリスピアに安寧をもたらすモノ、⽩の⼥王。そして⼆⼈の花の騎⼠、シンシアとピュリティ。プリンセスの戦いは未だ終わりが⾒えません。やがて花の騎⼠の正体が先輩である⾵花すみれ、その妹の⾵花りりと判明。ゆずれない願いを抱いた⼆⼈に、みなもたちは葛藤しつつも分かり合う為に応戦します。その先に、⼆輪花の蕾が開く未来を信じて。
＞＞＞総集編（3）先行カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）Project PRINCESS-SESSION
