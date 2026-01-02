箱根駅伝総合3連覇を目指す青学大が5時間18分8秒の往路新記録で3年連続往路優勝を飾った。3分24秒差の5番手でたすきを受けた5区のエース黒田朝日（4年）が1時間7分16秒の驚異的な区間新記録をマークし、歴史的逆転劇を演じた。

5区で黒田とほぼ同時にたすきを受け取った城西大の斎藤将也（4年）は、レース後に取材対応。「（黒田には）2区行ってほしかったっすね（笑い）。きょうは区間賞取れるかな、みたいに思っていたら中継所にあれ？なんでいるの？みたいになったんで」と、苦笑いで本音を明かしていた。

斎藤も区間2位の1時間9分28秒を記録。それでも黒田には及ばず「あの人は人間じゃないので。ほっときました。見えませんでしたもう（笑い）。あの人は別格です」と舌を巻いていた。

青学大は、当日のエントリー変更で5区に投入されたエース黒田が異次元の走りを披露した。小田原中継所をトップの中大から3分24秒差の5番手でスタート。まずは城西大、さらに9.7キロ地点では国学院大の高石樹（1年）を抜いて3番手に浮上した。

13.64キロ地点では中大・柴田大地（3年）もかわして2位へ。3年連続で山上りに起用された早大の“山の名探偵”工藤慎作（3年）を追うと、19.25キロで並び、そのまま突き放した。1時間7分16秒は昨年の若林宏樹の1時間9分11秒を1分55秒も更新する驚異的な区間新記録。総合タイム5時間18分8秒は往路新記録となった。