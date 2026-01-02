オールアバウト 徳永正利氏「情報だけでは解決できない悩みや課題に直接寄り添うサービスを備える」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。オールアバウトで、メディア事業部事業部長を務める徳永正利氏の回答は以下のとおりだ。
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。総合情報サイト「All About」の姉妹サービスとして、「All About家計相談所」を本格リリースできたことです。長年信頼できる情報提供を通じて読者の皆様の行動支援を行ってきましたが、情報だけでは解決できない悩みや課題に直接寄り添うサービスを備えることで、読者の皆様の次の一歩をより直接的に支援できる体制を強化していきたいと考えています。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。前述の内容と重なる点もありますが、AIでの情報取得が今後普及するなかで、いわゆる一般的な正解にはますますたどり着きやすくなった一方、そこから行動するかしないかの差はより広がっているように感じます。「All About」としては、メディアで情報を入手した読者が、よりシームレスに行動へとつながるような仕掛けや仕組みが必要だと考えており、その点ではまだまだやるべきことが多いと感じています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。メディアを単なる情報収集の場としてだけでなく、読者自身の生活が少しでもよくなるようなサービスとして認識していただけるように、さまざまな機能や仕組みと合わせて変化していきたいと考えています。
