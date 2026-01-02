この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

管理栄養士が伝授！お正月に余った筑前煮が、絶品「春巻きと肉団子スープ」に生まれ変わるリメイク術

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

管理栄養士の食育子さんが自身のYouTubeチャンネル「リノベ食堂・雑な人のていねいな暮らし風」で、「余った筑前煮をリメイクして作るホクホク春巻きと肉だんごスープ」と題した動画を紹介。お正月に作りすぎて余りがちな筑前煮を、飽きずに美味しく食べ切るためのリメイクレシピとして「春巻き」と「肉団子スープ」の2品を紹介した。



動画で食育子さんは、まず筑前煮を「春巻き用」と「肉団子用」に分けて下ごしらえを始める。春巻きの具材には、筑前煮の中から「里芋だけをピックアップして」使うのがポイントだと説明。春巻きの皮に里芋、お浸し用の小松菜、桜えびを乗せ、塩で味を調えてから丁寧に巻き、きつね色になるまで揚げることで、外はパリパリ、中はホクホクの食感が楽しめる一品が完成するという。



一方、肉団子スープには、筑前煮の具材をすべて活用する。人参やこんにゃく、きのこなどを細かく刻み、鶏ひき肉と混ぜ合わせる。つなぎとして片栗粉を加えてタネを作ることで、筑前煮の旨味を余すところなく閉じ込めることができると食育子さんは語る。鍋に水、しょうが、人参、白菜などを入れて煮立たせ、肉だねをスプーンで丸めながら投入。最後に小松菜を加え、白だしで味を調えれば、具沢山で栄養満点のスープが出来上がる。



食育子さんは、筑前煮には根菜やきのこ類が多く含まれており、「食物繊維やビタミン、ミネラルなどがたっぷり含まれている」と解説。栄養豊富な料理だからこそ、リメイクして最後まで食べ切ることが大切だと示唆した。



おせち料理の定番でありながら、量が多くて余らせてしまいがちな筑前煮。この方法なら、全く異なる二つの料理に生まれ変わらせることができ、最後まで美味しく食べきれそうだ。お正月の残った料理の活用法に悩んだ際に、試してみてはいかがだろうか。