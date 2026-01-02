新たな年が幕を開け今年も多くのクリエイターが動画を投稿しているなか、本記事では改めて2025年YouTubeを盛り上げたクリエイターや動画を振り返っていく。今回紹介するのは、“平成ギャルメイク”シリーズだ。

2025年は多くの女性芸能人が、それぞれのYouTubeチャンネルで“平成ギャルメイク”を披露した。たとえば元乃木坂46の白石麻衣。白石はヘアメイクに依頼して、平成メイクを再現していくことに。つけまつ毛をつける瞬間は「これこれ！」と懐かしさにテンションが上がる様子を見せた。変貌ぶりに視聴者からは「良すぎる」「平成の憧れの女感」と驚きの声が集まった。

続いては紗栄子。本動画は、美容家電ブランドのSALONIA（サロニア）のPR動画となっている。まずは、平成ファッションになるところからスタート。股下が浅いローライズデニムと、レース素材のトップスという組み合わせをチョイス。続いて平成メイクへ。紗栄子は「目頭に色乗っけがち」「目元の重さに平成を感じる」と、当時のメイクを懐かしんだようだ。

最後に紹介するのは、益若つばさ。本動画ではモデルの武藤静香をゲストに迎え、平成のギャルメイクをしていくことに。 益若は昔の写真を取り出し、「今回のゴール」と目標にするメイクを紹介。“ギャルファッションモデル”として一世を風靡した当時の姿に寄せていくようだ。最後にヘアセットをして、ギャルメイクは完成。「うちらって戻れるんだ」「超タイムリープ」と、益若と武藤は出来栄えに感動した様子を見せた。

数年に渡り盛り上がり続ける平成ブーム。メイク以外にもシール帳や平成グッズなどいろんな場面で平成を見かけるようになったが、このムーブメントは2026年はどうなっていくのか？ YouTubeを通してトレンドの動きを引き続き追っていきたい。

（文＝向原康太）