¶¶ËÜ´ÄÆà 13Ç¯¤Ö¤êÉü³è¡Ø¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡Ù¤Ç1000Ëü³ÍÆÀ¤ËÈ¿¶ÁÍÍ¡¹¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¶â»ý¤Á¤Î¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¡×
¡¡ÅÁÀâÅª¤Ê¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡Ö¥¯¥¤¥º¡ð¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬£±Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬£±£°£°£°Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÊüÁ÷¤Ï£±£³Ç¯¤Ö¤ê¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¢¥ó¥µ¡¼¡©¡×¤ÎÌ¾¥»¥ê¥Õ¤ÇÈÖÁÈ¤Î´é¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤ß¤Î¤â¤ó¤¿¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¡¢Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î¥à¥í¥Ä¥è¥·¤ä¼Â¶È²È¤ÎËÙ¹¾µ®Ê¸¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£ô£é£í£å£ì£å£ó£ú¡×¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤é¤¬¥¯¥¤¥º¤ËÄ©Àï¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¶¶ËÜ¤¬¡¢¸«»ö£±£°£°£°Ëü±ß¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤ÎÉü³è¤È¶¶ËÜ¤Î£±£°£°£°Ëü±ß³ÍÆÀ¤Ë£Ó£Î£Ó¤ÏÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡£¡Ö´ÄÆà¤µ¤ó¤¹¤´¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÄ»È©¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö»Ê²ñ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤â¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¡×¤ÈÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢£±£³Ç¯¤È¤¤¤¦·îÆü¤¬¤¿¤Ã¤¿±Æ¶Á¤«¡Öºòº£¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤Ç·ÝÇ½¿Í¤¬£±£°£°£°Ëü³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÁØ¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤¤¤ë¤Î¤«¡×¡Ö¶â»ý¤Á¤Î¶â¤¬Áý¤¨¤¿¤À¤±¡×¡Ö¥ß¥ê¥ª¥Í¥¢¤Ï°ìÈÌ¿Í»²²Ã¤¬ÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÌäÂê¤Î¥ì¥Ù¥ëÄã¤¤¡×¡ÖÏª¹ü¤Ë½ÐÍè¥ì¡¼¥¹¡×¤Ê¤É¤È¡¢²áµî¤ÎÊüÁ÷¤ÈÈæ¤Ù¤ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê°Õ¸«¤â»¶¸«¤µ¤ì¤¿¡£