お笑いコンビ「日本エレキテル連合」が、31日深夜に放送された日本テレビ「ぐるナイ おもしろ荘2026」に出演。現在の姿が放送された。

日本エレキテル連合は、「朱美ちゃん」という人形役の橋本小雪（41）と、「細貝さん」というおじさん役の中野聡子（42）が独特な声色でボケ・ツッコミをする女性コンビ。“ダメよ〜ダメダメ”は2014年の新語流行語大賞にもなったほど大ブレークした。

そんな日本エレキテル連合が、過去に「おもしろ荘」に登場した際のVTRを再放送。当時は橋本が28歳、中野が29歳だった。

VTRを見た橋本は、朱美ちゃんの赤い衣装について「当時は衣装が1着しかなかったので、せんたくをして干していたら家がバレちゃって」と振り返り、中野も「ちょっとした観光地になってたよね」と回想した。

また、現在の活動について中野は「ライブと私は旦那さんが、長野と東京でリンゴ農家をやりながら、二刀流で芸人をやっている」と話し、橋本は「先月はほぼほぼ2人でリンゴをもいでます」と説明。中野は20年1月にお笑い芸人の松尾アトム前派出所と結婚している。

この放送はネットでも話題となり、Xでは「素顔初めて初めて見た」「素顔意外と可愛くてびっくりした」「美人なんだよな〜」「久しぶりに見たけど、すごいな」などのコメントが集まっていた。