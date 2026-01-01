“予約なし”で買える2026年「福袋」3選！ 値段以上の商品が入ったお得なラインナップを紹介
新年の風物詩といえば福袋！ 今冬も各ショップからさまざまなラインナップが登場していますが、中には事前予約の段階で売り切れてしまい、買えなかったという声も聞こえています。今回は、事前予約なしで購入できる3つの福袋をご紹介。値段以上の商品が入ったお得なラインナップをまとめました。
【写真】まだ間に合う！ 予約なしで買える「2026年福袋」3選
■不二家「福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026」
「不二家」は、1月1日（木）から、ロングセラーキャンディ「ミルキー」の発売75周年を記念した新春福袋「福来る！ペコちゃんミルキーBOX2026」を、全国の店舗および「FUJIYA‐Sweets．com」で発売します。「ミルキー」の発売75周年を記念したグッズや、新しい年を迎えるのにふさわしいペコちゃんのアイテムを集めたスペシャルな福袋で、75周年オリジナルデザインの「首振りペコちゃん人形」や年始にぴったりな「まねきペコちゃん」のほか、2人に1人の割合で「バウムクーヘン1個交換券」が当たるおみくじが付いた運試しも楽しめる商品です。
■ビアードパパ「ビアードパパの福袋2026」
シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、1月1日（木）から、オリジナルトートバッグに、全国の「ビアードパパ」で使える2500円分の特別割引券とシュークリームを詰め合わせた、数量限定の「ビアードパパの福袋2026」を全国の店舗で発売。シュークリームは、定番の「パイシュークリーム（カスタード）」3個といちごのおいしさを楽しめる「贅沢いちご」2個が入っており、2種類の味を食べ比べすることが可能。さらに、2026年1月6日（火）〜 2026年2月28日（土）の期間内で利用できる「特別割引券（500円×5枚）」が付属された、800円相当お得な内容となっています。
■紀ノ国屋「ニューイヤーハッピーバッグ」
各店舗の初売りから発売される「紀ノ国屋」の「ニューイヤーハッピーバッグ」からは、限定コーデュロイバッグに、人気の「ラー油えびせん」、「豆乳ドーナツ」、「ショコラパイ」を詰め合わせた店舗限定の福袋が登場。バッグは、ピンク色の生地にブラウンの持ち手とロゴを合わせた華やかなデザイン。サイズは約縦30cm×横30cm×マチ10cmで、ちょっとしたおでかけにも使いやすい大きさがうれしい。
種類豊富なグッズやお得なクーポン券などがセットになった福袋は争奪戦の予感。気になる人は早めのチェックがおすすめです。
