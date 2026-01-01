「2026年の干支である午（馬）。馬は後ろを向いて走らないことから、『成功』『繁栄』などポジティブで前向きな年といわれ、宝くじファンとして大きな期待をしてよい年だと思います」

と話すのは血液型占いの第一人者としておなじみの御瀧政子さん。本誌では毎年、御瀧さんに生まれ年の干支と血液型の運勢の組み合わせで占う「宝くじ運ランキング」の作成を依頼。2026年の特徴を御瀧さんはこう話す。

「生まれ年の干支で運気を見る占法は、古代中国から伝わった陰陽五行説に基づいたもの。2026年は陰陽五行の十干十二支では“強いエネルギー”を意味する“丙午”の年。そんな干支の運気に血液型の宝くじ運を組み合わせ、完成させたのがこのランキングです」

表がその「血液型」別の2026年の「宝くじ運」ランキングだ。第1位のAB型から、その詳細を御瀧先生に解説してもらおう。

■ランキングが下位でもアドバイスを実践して幸運を

【1】AB型「真の実力が発揮できる幸運の年。自分の勘を信じて勝負に出ても結果が伴うはずです」

【2】B型「運勢が安定していて着実に結果を出せる年。ひらめきよりも、よく当たる売り場を調査して購入してみてください」

【3】A型「冷静でデータなどを上手に取り込める宝くじ運の年。よく出る番号を調べたり、データ重視の購入がおすすめです」

【4】O型「落ち着きを失いがちな年。売り場の前で一度深呼吸してから購入すると、運気が上がりますよ」

この血液型ランキングに右の生まれ年の干支の宝くじ運を組み合わせたのが次ページからの2026年の総合ランキングになる。

「2026年のそれぞれの干支の金運と一獲千金の運気を勘案して、干支のランキングを作成しました。これに2026年の血液型の宝くじ運を加味した結果、第1位は『午年×AB型』の組み合わせ。身近にランキング上位の人がいたら、その人の運に託して買ってもらってはいかがでしょう。ただランキングが下位の人でもあきらめなくて大丈夫。『アドバイス』を実践すれば、幸運を手にできるはずです」

すべてが“うま”くいくと言われる午年。御瀧先生のアドバイスを活用して、目指せ億万長者！

【PROFILE】

みたき まさこ

『とくダネ！』血液型選手権（フジテレビ系）の監修者として、おなじみの血液型研究家。心理研究家としても活躍。

■2026年 干支×血液型別［宝くじ］億当たるランキング【1位】〜【16位】

【1位】午年 AB型

宝くじ運：繁栄と成功のシンボルといわれる午年と頭がよく合理的なAB型の組み合わせ。2026年は天恵に恵まれる最高の宝くじ運といえるでしょう

アドバイス：10円玉を10枚用意して、5枚ずつ2列にハンカチの上に並べ、その上に宝くじをのせておくこと

【2位】午年 B型

宝くじ運：エネルギッシュな力を持つ午年。またB型は考え方が柔軟な血液型です。2026年の宝くじ運は“棚からぼたもち”といえるほどのよい運気です

アドバイス：割り箸1膳と黒猫の写真を用意し、タンスの上に購入した宝くじと一緒に抽せん日まで置く

【3位】亥年 AB型

宝くじ運：我慢強く、力強さを持つ亥年の人と、そつがなく慎重な面があるAB型の組み合わせ。2026年の宝くじ運はまさしくツキが巡ってきたといえるラッキーさ

アドバイス：宝くじ購入時は「赤いハンカチ」を身に着けて行くこと。なければ何色のハンカチでもOK

【4位】午年 A型

宝くじ運：活発で前向きなエネルギーを持つ午年と思いやり深く人に優しいA型の組み合わせ。2026年の宝くじ運は、強運に恵まれ幸運をつかむでしょう。

アドバイス：宝くじを買いに行く日は朝から、左手の小指にばんそうこうを貼って出かけること

【5位】亥年 B型

宝くじ運：猪突猛進でスピーディに物事を進める亥年のB型は対応力が高い人。2026年の宝くじ運は勘を生かして挑戦すれば、幸運が転がり込んでくることでしょう

アドバイス：宝くじを買う前日から、なるべく人と接しないようにして、買う日も誰にも言わず出かける

【6位】巳年 AB型

宝くじ運：金運がよくいい意味で野心家である巳年。分析が得意な知性派のAB型。もともとバランスのよい組み合わせで、2026年はとくに宝くじ運がよく期待は大

アドバイス：「友人」がキーワード。買いに行く日は友人に一緒に行ってもらうか、電話で話して買うと吉

【7位】午年 O型

宝くじ運：頭の回転が速く要領がいい午年。バイタリティがあり行動型のO型。2026年の宝くじ運は、持ち前の知恵と行動力で自ら上手につかんでいくでしょう

アドバイス：旅行先で買うか、海外の映画を見てから買うと吉。「5」がラッキーナンバー。5のつく日に購入を

【8位】亥年 A型

宝くじ運：短気ではあるが世話好きな性格の亥年。きちょうめんで緻密、完璧主義のA型の組み合わせ。2026年は宝くじで幸運を捕まえることができるでしょう

アドバイス：干しぶどうを宝くじ購入前日、当日、翌日に各3粒ずつ食べること。現金で購入するとさらに吉

【9位】巳年 B型

宝くじ運：信じたら頭を使い、何としても思いを貫き通す巳年。自分の好きなことをやり通すB型。2026年の宝くじ運は、売り場選びが良運をもたらす鍵です

アドバイス：宝くじの購入は、曇った日に出かけること。7枚のコイン、100円玉か500円玉を財布に入れておく

【10位】辰年 AB型

宝くじ運：負けず嫌いで活力がある辰年。奉仕の精神に富むが単独行動が好きなAB型の組み合わせ。上々な宝くじ運なので、積極的な購入が好結果をもたらします

アドバイス：宝くじを買いに行くときは、平日にすること。用事を全部済ませたあと、帰り道に連番で買う

【11位】亥年 O型

宝くじ運：正直者で義理堅い性格の亥年。勝ち気で面倒見がいい親分肌のO型。宝くじの運気は強運に恵まれるのでいろいろな売り場を巡って購入するのが吉

アドバイス：白い紙の箱に宝くじを入れ、待ち針を10本刺す。当せん祈願をしながら毎日1本ずつ針を抜く

【12位】巳年 A型

宝くじ運：ユーモアがあり世話好きな巳年。継続的に地道に努力をしていくA型。2026年の宝くじ運は、日ごろの宝くじの研究の成果がようやく出そうな運気です

アドバイス：宝くじの購入時は、チェーンのブレスレットを着けて行くこと。バラで宝くじを買うとよい

【13位】辰年 B型

宝くじ運：個性的で負けず嫌いな面を持つ辰年。やや偏屈な面を持つが根はさっぱりしているB型。2026年の宝くじ運は、久々にツキが巡ってくる予感です

アドバイス：宝くじの購入は自宅から北方向の売り場へ。ラッキーナンバーは「2」。2のつく日に買うと吉

【14位】卯年 AB型

宝くじ運：控えめで上品なオーラを持っている卯年。臨機応変な性格のAB型の組み合わせ。小当たりがきたときに思い切って勝負するのが大当たりのコツ

アドバイス：自分の親か子供、また子供がいる友人などに宝くじを買いに行くことを伝えてから購入する

【15位】巳年 O型

宝くじ運：警戒心が強く計画的に物事を進める巳年。O型は大局を見るけれど、詳細にはこだわらない性格です。2026年は粘り強さが宝くじ運を勝ち取るコツです

アドバイス：宝くじの購入前日か当日、魚料理を食べると吉。また青いスカーフを着けて買いに行く

【16位】辰年 A型

宝くじ運：強い意志とバイタリティを持つ辰年。人当たりがよく誰にでも親切なA型。2026年はコンスタントに購入することで宝くじ運が上がります

アドバイス：宝くじは2カ所の売り場で購入を。自転車に乗って買いに行くと運気が上昇。カード決済が吉

■2026年 干支×血液型別［宝くじ］億当たるランキング【17位】〜【32位】

【17位】卯年 B型

宝くじ運：愛嬌があり平和主義者的な性格の卯年。凝り性で自分の好きなことに夢中になるB型。2026年は希望をもってポジティブな気持ちで購入することが大切

アドバイス：宝くじを買いに行くことを、誰にも知らせないこと。買う時間は昼12時前後がおすすめ

【18位】丑年 AB型

宝くじ運：緻密に計画を立ててから実行する丑年。個性的という独特の世界観を持つAB型。2026年は小当たり運があり、何回かツキに恵まれるでしょう

アドバイス：宝くじにはバランス感覚が大切。深呼吸をして下見をしておいた売り場で連番で買うこと

【19位】辰年 O型

宝くじ運：情熱的で行動力がある辰年の人。人の話をよく聞いてくれる親切なO型。2026年の宝くじ運は気分一新。初めての売り場で購入すると幸運に恵まれそう

アドバイス：「4」がラッキーナンバー。白い紙に「4」と書いて4つにたたみ、それをバッグに入れて買いに行く

【20位】卯年 A型

宝くじ運：癒しのパワーを持つが人前に出るのが苦手な卯年。きちょうめんで整理整頓を得意とするA型。2026年は比較的波が少ない運気。継続的な購入が吉

アドバイス：宝くじを買いに行くのは、夕方から夜にかけてからが吉。グレーもしくは黒の服を着て行く

【21位】子年 AB型

宝くじ運：賢くて素早く行動できる子年。人とのコミュニケーションをとるのが得意なAB型。2026年の宝くじ運は「豊かさ」が暗示されているので期待できそう

アドバイス：「1」がラッキーナンバー。朝一番に買いに行くことがおすすめ。新札を用意して購入するとさらに吉

【22位】丑年 B型

宝くじ運：正義感が強く勉強家でもある丑年。束縛や命令を嫌い自分のペースが大切なB型。2026年の宝くじ運は、まずまずの運気。ジャンボは毎回チャレンジを

アドバイス：購入前に食事をしてから行くこと。買ってきた宝くじは青い布を敷いた高い場所に置いておく

【23位】卯年 O型

宝くじ運：安定を好む温厚な性格の卯年。実行力、行動力が抜群、リーダーの資質があるO型。2026年は、後半になるにつれ、ツキが徐々にやってきそうな運気です

アドバイス：右手に金の指輪をはめて宝くじを買いに行くと運気アップ。曇り空の日が幸運なので、おすすめ

【24位】丑年 A型

宝くじ運：地道に決めたことに関して進めていく着実実行型の丑年。A型の人は内気な面はありますが誠実。2026年の宝くじ運はまずまず。大きな勝負はしないこと

アドバイス：宝くじを買ってきたら、マグカップの中に水を入れ1つだけ「貝がら」を入れて、くじの上に置く

【25位】酉年 AB型

宝くじ運：勇気があり機知に富む酉年生まれの人。アイデアマンで創造力が豊かなAB型。2026年は波風が立たない穏やかな運気。宝くじ運もそこそこといえそう

アドバイス：いつも買わない、できれば行ったことがない知らない売り場で、「冒険心」を楽しみながら買う

【26位】子年 B型

宝くじ運：好奇心旺盛で活発に動き回る子年。自由人で周囲の影響をあまり受けないB型。2026年の宝くじ運は、ツキがあったり、なかったり。果報は寝て待ちましょう

アドバイス：白と黒のストライプか、組み合わせの服で買いに行くこと。本を1冊持って行くとさらに吉

【27位】丑年 O型

宝くじ運：時間はかかるが大器晩成型といわれる丑年。どんなことも客観的に見ることができるO型。2026年の宝くじ運は、後半にラッキーなことがありそう

アドバイス：手鏡をよく拭きその上に月桂樹の葉を1枚、さらにその上に買ってきた宝くじを置いておくこと

【28位】未年 AB型

宝くじ運：調和を大切にする協調性を持つ未年。二面性があり前向きなところと一人時間を大切にするAB型。2026年は大きな当たりより小当たり連続に期待を

アドバイス：「8」と「日曜日」がラッキーの鍵です。宝くじは、白い服装でベルトをして買いに行くこと

【29位】子年 A型

宝くじ運：自信ある野心家ともいえる子年と周囲と円滑な交流ができるA型の組み合わせ。2026年の宝くじ運は、あなたの集中力次第で結果が大きく変わりそう

アドバイス：「白馬」の写真を入手してください。その写真の前にくじを置き、一緒にお菓子のお供え物をする

【30位】酉年 B型

宝くじ運：勤勉で自分に自信がある人が多い酉年。愛想はないが芯は無邪気な性格のB型。2026年の宝くじ運の運気はまあまあ。勘を研ぎ澄ませば吉となるかも

アドバイス：宝くじ購入時は、「鍵」を左手に持って買ってください。緑の正方形の布の上にくじを置いておく

【31位】寅年 AB型

宝くじ運：頭の回転が速く実行力があるリーダー的なタイプの寅年。バランス感覚に優れているAB型。2026年は大当たりは期待薄ですが、それほど悪くない運気です

アドバイス：宝くじは満月の日に購入を。買ってきたくじを両手にはさみ満月に向かって当せんを願う

【32位】子年 O型

宝くじ運：社交的で友人作りがうまい子年の人。家族や友人を大切にし、情の深い面を持っているO型。2026年の宝くじ運の運気は、中程度。年の半ばにチャンスあり

アドバイス：宝くじを買いに行くとき、手のひらに指で「☆」のマークを描き、家の玄関を後ろ向きに出る

■2026年 干支×血液型別［宝くじ］億当たるランキング【33位】〜【48位】

【33位】未年 B型

宝くじ運：平和主義者で争いを好まない未年の人。人情味に富み涙もろい面があるB型。2026年の宝くじ運は中程度。楽しんで買うことで運気アップに

アドバイス：宝くじは初日と最終日を狙って買うこと。乗り物（車でも、バスでも）に乗って買いに行く

【34位】酉年 A型

宝くじ運：正直でオープンな性格を持つ酉年と、慎重で丁寧な仕事をするA型の組み合わせ。2026年の宝くじ運は、前半はあまりよくなく、後半に期待して

アドバイス：鏡を見て作り笑いをしてから出かけるとよい。途中で人に親切にしてから買うと吉

【35位】戌年 AB型

宝くじ運：愛嬌があり人なつっこい性格の戌年。冷静沈着でクールな面があるAB型。2026年の宝くじ運は、ツイていないというほどではなく、中くらいでしょう

アドバイス：宝くじ購入時は髪をブラシで13回とかしてから出かけること。玄関を出る前に深呼吸する

【36位】酉年 O型

宝くじ運：頭の回転が速く会話のセンスがいい酉年と前進思考のO型の組み合わせ。2026年の宝くじ運は、さほどいい運気ではありませんが、なんとか乗り切れそう

アドバイス：2客のワイングラスを用意し、それに赤ワインを入れて、買ってきた宝くじをその間に置くとよい

【37位】寅年 B型

宝くじ運：逆境に強く底力のある根性を持っている寅年。楽観的で明るいが気配りは苦手なB型。2026年は積極的に購入を続けることで運気上昇

アドバイス：5cm角のアルミホイルを22個丸める。購入した宝くじの右に10個、左に12個それを置く

【38位】未年 A型

宝くじ運：物事を慎重に進めていく未年の人。感情を抑える傾向があり、忍耐強いA型。2026年の宝くじ運は波多し。なかなか安定した当たりには恵まれないかも

アドバイス：リンゴを購入前日に用意し、お皿にのせ、当日とその翌日につまようじを1本ずつ刺したのち食べる

【39位】申年 AB型

宝くじ運：明るくて話好きの申年と集中力が高くポジティブに考えるAB型の組み合わせ。2026年の宝くじ運は、上下の波が大きいので、波に乗れば大当たりも

アドバイス：買いに行く1週間前から買った翌日まで、毎日、ろうそく3本に火をともし手を合わせて祈ること

【40位】戌年 B型

宝くじ運：忠誠心が強く一途な面をもつ戌年。開放的な性格のB型。2026年の宝くじ運は正直、不調。パワースポット巡りなどツキを呼び込む努力が必要になります

アドバイス：リサーチをよくして、現金で偶数枚買うとよい。9月、もしくは足すと9になる日に買いに行く

【41位】未年 O型

宝くじ運：温和で愛情深い未年とロマンチストなO型の組み合わせ。2026年はアンラッキー感が否めないかも。ぜひ開運祈願に神社仏閣を参拝してみてはいかが

アドバイス：3人の親しい知り合いの女性の名前を書いた紙を三角形に置き、その中央にくじを置いておく

【42位】寅年 A型

宝くじ運：チャレンジ精神に富む寅年。一つずつ段階を踏みながら進めていくA型。2026年の宝くじ運にツキは期待できません。あくまで地道に購入し続けること

アドバイス：金曜日に買いに行くとよい。右手のひらに「力」と黒のペンで書いてから出かけること

【43位】申年 B型

宝くじ運：好奇心旺盛で活発な行動をする申年。万人に親しまれるB型の組み合わせ。2026年はツイていないと感じることが多いですが、めげないことが幸運を呼ぶ

アドバイス：夕方「1」と「9」の入った宝くじを買いに行くといい。新月、半月、満月の3回が幸運を呼ぶ

【44位】寅年 O型

宝くじ運：ピンチをチャンスに変える底力を持っている寅年。勝ち気で負けず嫌いですが、達成率も高いO型。2026年はできるゲン担ぎはすべてやって運気上昇

アドバイス：十分に寝たと自分が思った日に買いに行くと吉。窓を大きく開け大きく呼吸してから出かける

【45位】戌年 A型

宝くじ運：自分の考えを伝えるのが上手な戌年。完璧主義なA型。2026年はこれまでバラ買いの人は連番、連番の人はバラにと流儀を変えることがツキを呼び込む

アドバイス：買いに行く前に、周りの人に何でもいいのでプレゼントをして。幸運として戻ってきますよ

【46位】申年 A型

宝くじ運：ムードメーカーで周囲を明るくする申年。羽目を外すことが少ないA型。2026年は待っていても幸運は訪れません。開運スポット巡りで運気を上げてください

アドバイス：宝くじはバラで購入。買ってきた宝くじを番号順に並べ、紫の布に包んで高いところに保管

【47位】戌年 O型

宝くじ運：真面目でコツコツやる努力家の戌年。目的を持つと突き進むO型。2026年の宝くじ運は絶不調。よく当たる売り場を調べたり、自らツキを得る努力が必要

アドバイス：ショッピングモールにある売り場で購入し、赤いひもを用意して宝くじをリボン結びで結ぶ

【48位】申年 O型

宝くじ運：人を引き付ける魅力がある申年。自己肯定感が強く自信家のO型。2026年は星の巡り合わせが悪く感じるはずですが、根気よく買うことで思わぬ吉報が

アドバイス：魚の絵を描いて切り抜き宝くじの上に置く。その後ろにガラスのコップに1杯の水を入れて置く