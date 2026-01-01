この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「なぜ監督は指示を出さないのか？」大田原ボーイズ・郡司監督が明かす“指示待ちを卒業させる”指導法の真意

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「いいトコ撮り那須ch」が「【大田原ボーイズ】指示待ちでは勝てない。監督が沈黙する「考える野球」で巻き返しを誓う冬」と題した動画を公開。中学硬式野球チーム「大田原ボーイズ」の郡司光人監督が、あえて「指示を出さない」指導法の真意と、野球を通じた人間育成への熱い思いを語った。



動画では、夜のグラウンドで選手たちがサーキットトレーニングに励む様子が映し出される。逆立ち歩きやボール運びなど過酷なメニューが続くが、監督はただ静かに見守るのみ。練習の進行はキャプテンがメニュー表を手に指示を出しており、選手主体の「考える野球」が実践されている。



郡司氏は、この指導方針について「（選手たちが）自分たちで考えて、どういうふうにその壁を乗り越えていくのか。見ものだよ」と語る。2023年は、近隣のライバルチームである那須野が原ボーイズが全国優勝を達成。その結果に「悔しい思いはもちろんあります」としながらも、「一番近くに目標になれるチームがある」と前向きに捉え、選手たちにとって明確な目標ができたと語った。



また、チームは野球だけでなく学業にも力を入れる「文武両道」を掲げている。郡司氏は「学生の本分は勉学」とし、週に1回、Zoomを利用したオンライン勉強会を実施していることを明かした。「勉強をやってこなかったから、何かしらの忍耐力とか我慢強さ、何かに向き合うってことに欠けてしまうことが絶対にある」と、学業が人間形成に与える重要性を説いた。



この指導法についてキャプテンは、「理想は、指示されなくてもすぐ動けるようになること」と語り、チームの目標達成に向けて「この冬の練習が大事になってくる」と決意を新たにした。



郡司氏は最後に「野球を通じて人間力を高めていって、人間力が高まると不思議なことに野球が上手くなってくる」と自身の哲学を明かした。悔しさをバネに、選手自らが考え成長していく大田原ボーイズの今後の姿に期待がかかる。