元なでしこジャパンの山崎円美さん（35）が「戸籍上の性別を変更」したことを明かすとともに、結婚したことを1日までに自身のインスタグラムで報告した。

山崎さんは「この度、勇気を振り絞り皆様にご報告させていただきます」と書き出して「(少し前の話にはなりますが)戸籍上の性別を変更し、男性となり、とっっっても素敵な女性の方と結婚致しました！」と報告した。

また「実はサッカー選手を引退できた1番の理由はこの夢を叶える為でした」と告白し「サッカー引退後、やっぱりすぐにはボールから離れられなく約1年間フットサルをさせていただきましたが、年齢的なタイムリミットもあり、、フットサルもすごく楽しかったのでもっと早くから出会いたかったなと思いながらも引退決断し、第2の夢へと向かいました」とつづった。

性別を変更したことには「性別を変更する為には、もちろん治療が必で、時間がかかるし、自身の年齢、お相手の年齢を考慮すると今しかないタイミングだったのかなと思っております！(人生タイミングってやつですね)」と振り返り「この事は公表にするつもりはなく、しれっと生きようと思っていたのですが、なんだか微妙に生きづらく、、久しぶりに会った方々にもびっくりさせちゃったりして困らせちゃったりするのもありますし、、そしてなにより、こんな生き方もあるんだ！って事をお伝えしたく勇気を振り絞って公表する決断をしました。(1年かかった笑)」と記した。

「まだまだ受け入れられなかったり賛否両論あるかと思いますが、誰かの価値観を広げられたり、誰かの道標になれたり、誰かの勇気や希望になれたらな！と思っております」とし「昔(?)の自分自身は、結婚となると、相手はもちろん、相手の両親や家族の気持ちを考えると結婚はできないよなぁ、、と考えてました」と葛藤もあったことを伝えた。

そして「いつの日か変わったこの気持ちのように、1人でも多くの人の気持ちを変えれたり、1人でも多くの人が生きやすい世の中になるための発信に繋がれたらなと、、当たり前？(とは)普通？(とは)のような結婚、出産にも、人の何倍もの時間やお金を費やしますが、その分幸せも大きいなと実感してます！この公表をきっかけに、また少し世間にオープンできる自分であれるかな？と思っているので、色々とやりたい事を形にできるようがんばります」などと心境を届けた。