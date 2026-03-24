ニルス・ニールセン監督が率いる日本女子代表は、オーストラリアで開催された女子アジアカップで２大会ぶり３度目の優勝を飾った。アジアの舞台で圧倒的な強さを見せつけた。グループステージは３連勝。台湾に２−０、インドに11−０、ベトナムに４−０。準々決勝はフィリピンに７−０の完勝を収め、準決勝は韓国を４−１で下し、決勝はホスト国のオーストラリアに１−０で競り勝った。全６試合で計29得点１失点と、向かうとこ