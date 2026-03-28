昨年1月に解散したロックバンド「thepillows（ザ・ピロウズ）」のドラムスで、ミュージシャンの佐藤シンイチロウ（さとう・しんいちろう、本名佐藤真一郎）さんが死去したことが28日、分かった。61歳。茨城県出身。葬儀・告別式は近親者のみで済ませた。同日、所属事務所が発表した。「ザ・ピロウズ」の公式Xに「いつも応援してくださっている皆様へ」と題されたリリースを掲載。「逝去のお知らせドラム 佐藤シンイチロウ