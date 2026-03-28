今季限りでプレミアリーグのマンチェスター・シティを退団する可能性があるベルナルド・シウバ。ユヴェントスや古巣であるベンフィカ行きの可能性が報じられている。そんなシウバはクラブ公式のポッドキャストに出演し、母国ポルトガルではなく、マンチェスターがあるイングランドで暮らすことの難しさに言及した。「ポルトガルとイングランドの文化は少し違う、時差もあるしね。食べ物も違うし、ライフスタイルそのものが違う。マ