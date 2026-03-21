サッカー女子アジアカップ決勝（オーストラリア・シドニー）が２１日に行われ、なでしこジャパンが開催国オーストラリアを１―０で撃破し、２大会ぶり３度目のアジア制覇を果たした。ニルス・ニールセン監督率いるなでしこジャパンは、完全アウェーの状況で攻守に強さを見せる。前半１７分に、ＦＷ浜野まいか（トットナム）が豪快なミドルシュートを決めて先制。その後は堅守で守りきった。圧倒的な強さに、準決勝で１―４と