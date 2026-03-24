日本サッカー協会は24日、女子日本代表「なでしこジャパン」が6月6日に大阪・ヤンマーハナサカスタジアムで開催される国際親善試合の相手が南アフリカ女子代表に決まったと発表した。同代表はFIFAランク55位。過去の対戦成績は日本の1勝1分け。今月の女子アジア杯で優勝した日本は、4月に米国遠征を予定している。ニルス・ニールセン監督は協会を通じ「チームの強化および来年のFIFA女子W杯に向けた準備として重要な機会と位置