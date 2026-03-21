日本女子代表は、現地３月21日に行なわれた女子アジアカップの決勝でオーストラリア女子代表と対戦。浜野まいかのゴールで１−０の勝利を収め、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。栄冠を手にした、なでしこジャパンの一員、谷川萌々子の所属クラブであるドイツの名門バイエルン女子も、日本の優勝を祝福し、谷川へメッセージを発信した。クラブの公式サイトは「谷川萌々子と日本代表チームがアジアカップの頂点に立った」と