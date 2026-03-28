テレビアニメ『幼女戦記』第2期が7月より放送されることが決定した。テレビアニメ新作は2017年の第1期放送から9年ぶりとなる。また、キービジュアル＆メインPVが公開され、追加キャストとして連邦軍のミケル役を杉田智和、リリーヤ役を日笠陽子が担当する。【画像】ブチギレ顔のターニャ！公開された『幼女戦記』第2期の場面カット公開されたメインPV第1弾では、ターニャたちの躍動するシーンに加え、帝国軍参謀本部の指揮官た