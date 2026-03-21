◇女子アジア杯決勝日本1―0オーストラリア（2026年3月21日オーストラリア・シドニー）サッカー女子のアジア杯は21日、シドニーで決勝が行われ、世界ランク8位の日本代表「なでしこジャパン」は同15位の開催国オーストラリアを破り、2大会ぶり3度目の優勝を飾った。FW植木理子（ウェストハム）が大会得点王に輝いた。ハットトリックを決めた1次リーグ第2戦インド戦から準決勝韓国戦まで4試合連続ゴール。先発したこの日