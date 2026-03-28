ドバイで父ディーマジェスティに重賞初制覇を届けた日本馬にＳＮＳでは驚きの反応が上がっている。２８日にドバイのメイダン競馬場で行われたＵＡＥダービー・Ｇ２（ダート１９００メートル）は日本のワンダーディーン（牡３歳、栗東・高柳大輔厩舎、父ディーマジェスティ）が勝利を飾った。最後の直線を２番手で迎えたワンダーディーンは、残り２００メートル過ぎに逃げたシックススピードにならびかけると、さらに突き放して