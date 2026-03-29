現地３月28日に開催された国際親善試合で、韓国代表はコートジボワール代表とイングランドのスタジアムMKで対戦した。韓国からはキム・ミンジェ（バイエルン）、ファン・ヒチャン（ウォルバーハンプトン）、オ・ヒョンギュ（ベジクタシュ）、キム・テヒョン（鹿島）らが先発。キャプテンで絶対エースのソン・フンミン（ロサンゼルスFC）やイ・ガンイン（パリSG）はベンチスタートとなった。コートジボワールからは、フォフ