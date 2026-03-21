「サッカー・女子アジア・カップ決勝、日本１−０オーストラリア」（２１日、シドニー）女子日本代表「なでしこジャパン」が開催国のオーストラリアを下し、２大会ぶり３度目の優勝を果たした。表彰台の中央で主将のＭＦ長谷川唯がカップを掲げるとキラキラの紙吹雪が舞い、イレブンが歓喜に酔いしれた。その後はニールセン監督やＤＦ熊谷紗希も中央でカップを掲げたが、三菱重工浦和のＤＦ高橋はなが掲げた際には、後ろのイ