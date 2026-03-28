塁上での微笑ましい交流に米メディア熱視線ドジャース・大谷翔平投手は27日（日本時間28日）、本拠地で行われたダイヤモンドバックス戦に「1番・指名打者」で先発出場した。この日は3打数無安打1四球1得点だったが、3回の出塁時に見せた相手一塁手との思わぬ一幕に対し、地元放送局や米メディアからは驚きと笑いの混じった反応が次々と寄せられた。場面は3回1死走者なしで大谷が四球を選んだ直後だった。続く打者の打席を待つ