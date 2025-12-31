Áú¹ß¤êÁÆÉÊ¡¡¤Ä¤¤¤Ë¼Ú¶â£±²¯±ßÄ¶¤¨¡ÖÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡×¡Ö²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×¤ÎÁÆÉÊ¤¬£³£±Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£º£Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡»Å»öÆâÍÆ¤Ê¤É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡ÖÎòÂå¤ÎÃæ¤Ç¤â»ØÀÞ¤ê¤Î¤¤¤¤£±Ç¯¤Ç¤·¤¿¡£¤Ò¤È¸À¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æà½çÄ´á¤Ç¤·¤¿¡£»×ÏÇÄÌ¤ê»ö¤ò¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤¿¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£
¡¡Í£°ì¤Î¿´»Ä¤ê¤Ï¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¡£¡Ö¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¤Æ¤¿¤ó¤«¤Ê¤È¡£¥é¥¤¥Ö¤Ë¾·ÂÔ¤·¤Æ£²³¬ÀÊ¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤Ë¡¢Êì¤Á¤ã¤óºÂ¤é¤»¤ÆÊì¤Á¤ã¤ó¤Î¤¿¤á¤Ëºî¤Ã¤¿¶Ê²Î¤¦¤È¤«¡¢¤½¤ó¤Ê¿Æ¹§¹Ô¤Ï¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤Ã¤ÈÍ·¤ó¤À¤êÎ¹¹Ô¤·¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡Ö¶â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¶ìÏ«¤·¤¿¡×Ç¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤¢¤Þ¤ê¤Î¶ìÏ«¤Ë¡Öº£Ç¯¤Î¤Ï¤¸¤á¤Ë¡¢¤â¤·Àê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é¡Ø¶â¤Ç¶ìÏ«¤¹¤ë¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡£¼Ú¶â¤â¥¨¥°¤¤¤·¡£ÀÇ¶â¤â¥Ò¡¼¥Ò¡¼¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢¼Ú¶â¤¬²¯¤òÄ¶¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÁÆÉÊ¤Ï¡Öº£Ç¯¡¢¤Ä¤¤¤ËÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤Ò¤È¸À¡£¡Ö¤è¤¯¡Ø·î¼ý£±£°£°Ëü±ßÄ¶¤¨¤ë¤ÈÂçÂæ¤Ë¾è¤Ã¤¿¡Ù¤È¤«¸À¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡£¤Ê¤ó¤Î¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤Ï¼Ú¶â¤¬£±²¯¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡ÏÓÁÈ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö·ë¹½²¿¤âÉÝ¤¯¤Ê¤¤¤Ã¤Æ´¶¤¸¤«¤Ê¡£ÏÓ¤Ã¤×¤·¶¯¤¤¿Í¤Ç¡¢ºÇ¸å¼è¤ÃÁÈ¤ß¹ç¤¤¤Î¥±¥ó¥«¤·¤¿¤é¾¡¤Æ¤ë¤«¤é¤Ã¤Æ¥á¥ó¥¿¥ëÊÝ¤Æ¤Æ¤ë¿Í¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤ì¤Î¼Ú¶âÈÇ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¸ì¤Ã¤¿¡£