¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡Ö£±¹æÅ¹¡×¤ÎµÇ°´Û¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ø¡Ä¡ÖÀÎ¤Î¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢ÎÁÍý¤Î¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤Î£±¹æÅ¹¤òÍøÍÑ¤·¤¿µÇ°´Û¡ÊÀéÍÕ¸©»ÔÀî»ÔÈ¬È¨¡Ë¤¬¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤ëºÆ³«È¯»ö¶È¤ËÈ¼¤¤¡¢Îò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ä¶ÈÅö»þ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤È¤É¤á¤ëµÇ°´Û¤Ç¡¢ÁÏ¶È¼Ô¤«¤é·Ð±ÄÍýÏÀ¤ò³Ø¤ó¤ÀÍ»Ö¤é¤¬ÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö»ÅÊý¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¤µ¤ß¤·¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¡£¡ÊÂç¼£Í¿Í¡Ë
¡¡£Ê£ÒËÜÈ¬È¨±ØÁ°¤Î¾¦Å¹³¹¤òÊâ¤¯¤È¡¢ÎÐÃÏ¤ËÇòÈ´¤¤Ç¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿´ÇÈÄ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£ÁÏ¶È¼Ô¤ÎÀµ³À¡Ê¤·¤ç¤¦¤¬¤¡ËÂÙÉ§²ñÄ¹¡Ê£·£¹¡Ë¤¬Âç³Øºß³ØÃæ¤Î£±£¹£¶£·Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿½é¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¡£º£¤Ï¡Ö¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä£±¹æÅ¹¶µ°éµÇ°´Û¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¬ÃÊ¤ò¾å¤¬¤Ã¤Æ£²³¬¤ÎµÇ°´Û¤Ø¡£Ãæ¤ÏÌÚÌÜÄ´¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿ÆâÁõ¤Ç¡¢ÊÉ¤Ë¤ÏÇ¯É½¤ä¡¢¼Ò»Ë¤òÊª¸ì¤ë¼Ì¿¿¤¬½ê¶¹¤·¤È¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´ù¤Î¾å¤Ë¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¤Î¥á¥Ë¥å¡¼É½¤¬ÊÂ¤Ö¡£³«Å¹Åö½é¤Ï¡¢¥Ô¥¶¤ä¥Ñ¥¹¥¿¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¤¢¤¿¤ê¤á¡¢¤ª¤·¤ó¤³¤Ê¤É¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥¥Ã¥Á¥ó¤Ë¤Ï»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿©´ï¤ä¥°¥é¥¹¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤ÎÄ´Íý´ï¶ñ¡¢¥ï¥¤¥ó¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÃÖ¤«¤ì¡¢Åö»þ¤ÎÅ¹Æâ¤Î¤Ë¤®¤ï¤¤¤ò¤Û¤¦¤Õ¤Ä¤È¤µ¤»¤ë¡£
¡þ
¡¡£±¹æÅ¹¤Ï¡¢Àµ³À²ñÄ¹¤òÊé¤¦ÃÏ°è¤Î·Ð±Ä¼Ô¤é¤¬¡¢²ñÄ¹¤«¤é·Ð±ÄÍýÏÀ¤Î»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤¹¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡££²£°£°£°Ç¯¤ËÊÄÅ¹¤·¤¿¤¬¡¢¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤ò»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤È·Ð±Ä¼Ô¤éÌó£±£°£°¿Í¤¬ÁÝ½ü¤ò¤·¡¢ÄÂÎÁ¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤·¤ÆÊÝÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥È¥¤¥ì¤ò²þ½¤¤·¤¿°Ê³°¡¢ÆâÁõ¤ÏÁ´¤ÆÅö»þ¤Î¤Þ¤Þ¤À¡£
¡¡·Ð±Ä¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¡¢Æ±´Û¤Î¹ÊóÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ëÂç»³µ¡³£¹©¶È½ê¡Ê»ÔÀî»Ô¡Ë¤ÎÂç»³Ã£Íº¤µ¤ó¡Ê£·£³¡Ë¤Ï¡ÖÀµ³À²ñÄ¹¤äÃç´Ö¤ÈÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¡¢¼ò¤ò°û¤ß¡¢·Ð±Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³Ø¤ó¤À¡£»×¤¤½Ð¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¡×¤È²û¤«¤·¤à¡£
¡¡Åö½é¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Î¤ß¸«³Ø¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î¾ïÏ¢µÒ¤ÎÀ¼¤ò¼õ¤±¡¢£±£±Ç¯º¢¤Ë¤Ï°ìÈÌ¸ø³«¤â»Ï¤á¤¿¡£Ë¬¤ì¤ë¿Í¤Ï±ýÇ¯¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¼ê¤Ë¼è¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀÎ¤Î¥ß¥é¥ÎÉ÷¥É¥ê¥¢¤Ï¹â¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤È»×¤¤½ÐÏÃ¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¸«³Ø¼Ô¤Ï±ä¤Ù¿ôÀé¿Í¤Ë¾å¤ë¡£
¡þ
¡¡Æ±´Û¤¬¤¢¤ëËÜÈ¬È¨±ØËÌ¸ýÃÏ¶è¤Ç¤ÏºÆ³«È¯»ö¶È¤¬·×²è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»Ô¤Î·×²è¤äºÆ³«È¯ÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¿ôÇ¯°ÊÆâ¤ËÃå¹©¤µ¤ì¡¢½»Âð¤ä¾¦¶È»ÜÀß¤¬Æþ¤ë¹âÁØ¥Ó¥ë¤¬·úÀß¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£·×²è¤¬¿Ê¤á¤Ð¡¢Æ±´Û¤â¼è¤ê²õ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Âç»³¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÆâÁõ¤´¤È°ÜÀß¤¹¤ë¤Ë¤ÏÌó£µ£°£°£°Ëü±ß¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¡£Âç»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö£±¹æÅ¹¼«ÂÎ¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç»Ä¤»¤ë¤Ê¤é»Ä¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¥µ¥¤¥¼¥ê¥ä¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¡ÊµÇ°´Û¤Ï¡ËÁÏ¶È¤Î¸¶ÅÀ¤ò¾ÝÄ§¤·¡¢ÍýÇ°¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤òºÆ³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÂ¸ºß¡£¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ø¤Î¡Ë´¶³´¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢Ìò³ä¤ò½ª¤¨¤¿ÀáÌÜ¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡´ñ¿ô·î¤ÎÂè£³ÅÚÍËÆü¡ÊÍèÇ¯£±·î¤Ï£±£·Æü¡Ë¤Î¸á¸å£±¡Á£µ»þ¤Ë¸«³Ø¤Ç¤¤ë¡£