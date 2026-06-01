◆サッカーＷ杯北中米大会壮行試合日本１―０アイスランド（３１日・ＭＵＦＧ国立）森保ジャパンを支えてきた男達が、Ｗ杯目前にして帰ってきた。左足手術から約３か月半ぶりに試合復帰したキャプテンＭＦ遠藤、度重なるケガから約２年ぶりに代表復帰のＤＦ冨安、背中のケガから昨年１１月以来の代表復帰となるＤＦ板倉が先発に並んだ。ボランチに入った遠藤は、これが復帰後の初試合とあって本来の持ち味である球際の強さ