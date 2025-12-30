HKT48¡¡·à¾ì¤ÎµÙ´Û¤òÈ¯É½¡ÖºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×ÍèÇ¯1·î16Æü¤Þ¤Ç
¡¡HKT48¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬30Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯1·î1¤«¤é16Æü¤Î´Ö¡¢HKT48·à¾ì¤òµÙ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤Ï¡Ö17LIVE¡¡HKT48·à¾ì¡¡µÙ´ÛÆü¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤âHKT48¤Ø²¹¤«¤¤¤´À¼±ç¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤´°ÆÆâ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë°Â¿´¤·¤Æ¸ø±é¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¸½ºß¡¢ºÆ³«¤Ë¸þ¤±¤ÆÃå¼Â¤Ë½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö½½Ê¬¤Ê½àÈ÷´ü´Ö¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´±þÊç¡¦¤´·×²è¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÄø¤Ç¤ÎºÆ³«¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËüÁ´¤ÎÂÎÀ©¤¬À°¤¤¼¡Âè¡¢·à¾ì¸ø±éºÆ³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²þ¤á¤Æ¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤½¤Î»þ¤Þ¤Ç¡¢¤É¤¦¤¾º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£³§¤µ¤Þ¤È·à¾ì¤ÇºÆ¤Ó¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤ëÆü¤ò¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ°ìÆ±¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¡¢ÍèÇ¯1·î1Æü¡Á16Æü¤Î´Ö¡¢·à¾ì¤òµÙ´Û¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ª¡¢1/5¡Ê·î¡Ë¤ÏÇÛ¿®¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡º£·î14Æü¡¢HKT48¤Î40Âå¤ÎÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î·à¾ì¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶èÃÏ¹ÔÉÍ2ÃúÌÜ¤Î¾¦¶È»ÜÀß¤ÇÃË¤Ë¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ÆÉé½ý¡£20Âå¤Î½÷À¤â½±¤ï¤ì¡¢2¿Í¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£Æ±Æü¸á¸å6»þ¤«¤éÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿HKT48¤Î¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×¤ÏÃæ»ß¤Ë¡£Ê¡²¬¸©·Ù¤Ï15Æü¡¢»¦¿ÍÌ¤¿ëÍÆµ¿¤ÇÌµ¿¦¤ÎÃË¤òÂáÊá¤·¤¿¡£22Æü¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤Ë¹Ô¤¦Í½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤ÎÂÐÌÌ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£