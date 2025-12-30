£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡¢¥ì¥³Âç£³Ï¢ÇÆ¡ª¡¡ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡¢£Å£Ø£É£Ì£Å¤ËÂ³¤»Ë¾å£³ÁÈÌÜ¡¡¥Ð¥ó¥É¤Ç¤Ï½é¤Î²÷µó
¡¡¡ÖÂè£¶£·²óµ±¤¯¡ª¡¡ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜºî¶Ê²È¶¨²ñ¼çºÅ¡Ë¤Î¼ø¾Þ¼°¤¬£³£°Æü¡¢Åìµþ¡¦½éÂæ¤Î¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£³¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¤Î¡Ö£Í£ò£ó¡¥£Ç£Ò£Å£Å£Î¡¡£Á£Ð£Ð£Ì£Å¡×¤¬¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡££³Ï¢ÇÆ¤Ï£±£µÇ¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î²÷µó¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤Î²»³Ú»Ë¤¬¤Þ¤¿°ì¤Ä½ñ¤´¹¤¨¤é¤ì¤¿¡£²áµî¤Ë¥ì¥³Âç£³Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¡Ê£²£°£°£±¡Á£°£³Ç¯¡Ë¤È£Å£Ø£É£Ì£Å¡Ê£°£¸¡Á£±£°Ç¯¡Ë¤Î£²ÁÈ¤À¤±¡£Ç¯Æâ¤Ç¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤Î´°·ë¤ò¹µ¤¨¤¿£³¿Í¤Ë¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê·®¾Ï¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦¥®¥¿¡¼¤ÎÂç¿¹¸µµ®¡Ê£²£¹¡Ë¤¬¼ã¤¤À¤Âå¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿ÁÔÂç¤Ê¥Ð¥é¡¼¥É¶Ê¡£ÀÄ½Õ¤Î¸ÉÆÈ¤äÉÔ°Â¡¢¾ÇÁç¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤È¤Ï²¿¤Ç¤¢¤ë¤«¡½¡£Ã¯¤â¤¬Êú¤¨¤ë³ëÆ£¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢Â¾¼Ô¤È»Ù¤¨¹ç¤¦¤³¤È¤Ç´õË¾¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò»ì¤È¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ËÍî¤È¤·¹þ¤àÂç¿¹¤ÎÈóËÞ¤Ê¥½¥ó¥°¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°ÎÏ¤¬È¯´ø¤µ¤ì¡¢Ä°¤¯¿Í¤Î¶»¤òÂÇ¤ÁÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¡Ö¥À¡¼¥ê¥ó¡×¤Ïº£·î£±£¹Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥ª¥ê¥³¥óÇ¯´Ö¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤Î£²£°£²£µÇ¯ÅÙÇÛ¿®³Ú¶Ê¤Ç£±°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£´ü´ÖÆâ¤ÎºÆÀ¸¿ô¤Ï£²²¯£µ£¸£²£±Ëü£¹£°£°£°²ó¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î²Î¾§¤Ç¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¦¤è¤¦¤Ê²Î¾§¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼£±£°¼þÇ¯¤Îº£Ç¯¡¢¥ß¥»¥¹¤Î£³¿Í¤Ï¼¡¡¹¤Èµ¬³Ê³°¤ÎÄ©Àï¤òÂ³¤±¤¿¡££··î¤Ë¤Ï¿ÀÆàÀî¡¦»³²¼¤ÕÆ¬¤Ç£±£°Ëü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤¤¡¢¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö£±£°¡×¤Ï¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¡¼¥ë¥¹¤òµÏ¿¡£Á´³Ú¶Ê¤Î¹ñÆâÎß·×¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¿ô¤Ï»Ë¾å½é¤Î£±£±£°²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¡¢¹ñÆâ¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¤òÀÊ´¬¤·¤¿¡£¼«¿ÈºÇÂ¿¤Î£µ£µËü¿Í¤òÆ°°÷¤¹¤ë£µÂç¥É¡¼¥à¥Ä¥¢¡¼¤â¹Ô¤¤¡¢¹ñÌ±Åª¥Ð¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤Î¿Íµ¤¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£
¡¡£±£°·î¤Ë¤ÏÇ¯Æâ¤Ç¤Î¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×´°·ë¤òÀë¸À¡£¸µÆü¤«¤é¤Ï¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£³¡×¤¬»ÏÆ°¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¼´¤ò¸«¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤³¤½¤¬¡¢Á°¿ÍÌ¤Åþ¤Î£³Ï¢ÇÆ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×´°·ë¤Þ¤Ç¤¢¤È£±Æü¡£Âç¤ß¤½¤«¤Î£Î£È£Ë¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÎÂç¥È¥ê²Î¾§¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë¡£¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ£¶£·²ó¤ÎÎò»Ë¤ÇÃ¯¤â¤Ê¤·¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¥Ð¥ó¥É£³Ï¢ÇÆ¤ò·È¤¨¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥§¡¼¥º£²¡×¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤òºÌ¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£