¡Ö±ø¤Í¤§¤ó¤À¤è¤ªÁ°¤é¡×óÊÎÛ¡¦ÀîÅç¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¼õ¤±¤¿¡È»ÅÂÇ¤Á¡É¤òË½Ïª¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥éµ¿ÏÇ¤Ë¥Í¥Ã¥È¤âÁûÁ³
¡¡12·î29Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ØóÊÎÛ¡Ù¤ÎÀîÅçÌÀ¤¬TBS¥é¥¸¥ª¡ØÀîÅçÌÀ¤Î¤Í¤´¤È¡Ù¤Ë½Ð±é¡£¼«¿È¤â²áµî¤Ë½Ð±é¤·¡¢1982Ç¯¤«¤é31Ç¯È¾ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡¢¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¸ì¤Ã¤¿²áµî¤Î¤¢¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤ÎÂ¼¾å·ò»Ö¤È¡¢¤·¤º¤ë¤ÎÃÓÅÄ°ì¿¿¤ò·Þ¤¨¤ÆÊüÁ÷¡£ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÏÃ¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¡¢ÀîÅç¤¬Æ±ÈÖÁÈ¤ËºÇ¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀîÅç¤µ¤ó¤ÏÅö»þ¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ËÂ¿¿ô¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¡£ÁêÊý¤ÎÅÄÂ¼¤µ¤ó¤È¥³¥ó¥Ó¤Ç½Ð±é¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ø¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤¬¡¢ÅÄÂ¼¤Ë¤¦¤ó¤³¤ß¤¿¤¤¤Ê´é¤·¤Æ¤ë¤Í¤È¸À¤Ã¤¿¡Ù¤È¹ðÇò¡£¤½¤ÎÈ¯¸À¤¬¡¢¼þ¤ê¤Ë¤¤¤¿·Ý¿Í¤µ¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤âÁê¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤Ê¤ê¥¦¥±¡¢¼ê±þ¤¨¤Î¤¢¤ëÊüÁ÷¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ËÜÈÖ¸å¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬³Ú²°¤òË¬¤Í¤Æ¤¯¤ë¤È¡Ø¡È±ø¤Í¤§¤ó¤À¤è¤ªÁ°¤é¤Ï¡£Ãë¤«¤é²¼ÉÊ¤Ê¤³¤È¸À¤¦¤Ê¡É¤È²¶¤é¤¬ÅÜ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¡¢Åö»þ¤ÎÉñÂæÎ¢¤òË½Ïª¡£ÅöÁ³¡¢ÀîÅç¤µ¤ó¤Ï¡È¥¿¥â¥ê¤µ¤ó¤Î³Ú²°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡É¤È»×¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¡ÈÆóÅÙ¤È»È¤ï¤Í¤§¤è¡É¤È¤á¤Ã¤Á¤ãÅÜ¤é¤ì¤¿¡£ÅÄÂ¼¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿óÊÎÛ¤¬¥Ñ¥¿¥ê¤È½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤Ï¥ê¥¹¥Ê¡¼¤â¶ÃØ³¡£X¾å¤Ç¤â³È»¶¤µ¤ì¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²£Ë½¤Ê¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤ËÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡ÔÎã¤¨¤é¤ì¤¿Êý¤¬ÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤¹¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Õ
¡Ô¤¹¤´¤¯¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤é¤·¤¤¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤Ê¡Ä.¡Õ
¡¡2014Ç¯3·î31Æü¤Ë32Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡Ø¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡ª¡Ù¡£Ä¹Ç¯°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÈÖÁÈ¤À¤±¤Ë¡¢Èá»´¤ÊÆâÉô»ö¾ð¤Ï¶Ã¤¤È¤È¤â¤ËÊò¤ìÀ¼¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæµïÀµ¹¤È½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÆâÉô¤ÎÂÎÀ©¤¬µ¿Ìä»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡ÈÇ¿¡É¤¬¤Þ¤¿¤â¤äÉ½ÌÌ²½¤·¤¿¤È´¶¤¸¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÀßÃÖ¤·¤¿Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÊó¹ð½ñ¤Ç¡¢BS¥Õ¥¸¤ÎÊóÆ»ÈÖÁÈ¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿È¿Ä®Íý»á¤ä¡¢ÀÐ¸¶Àµ¿Í¸µ¾ïÌ³¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬Ç§Äê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤¬ÌäÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤ÆÄ¶¹â°µÅª¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢È¿È¯¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢»þÂåÅª¤ÊÇØ·Ê¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¾¶É¤â¡Ø¤¦¤Á¤Ï°ã¤¦¡Ù¤È¸À¤¤ÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Æ¥ì¥Ó¤¬¸µµ¤¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ï¡¢µÕ¤Ë¤¤¤¦¤È¤½¤ì¤À¤±¶É¤ËÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤ÉÁêÅö·Ú¤ó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¡£¤â¤·¤âÁ´·Ý¿Í¤¬²áµî¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î»ÅÂÇ¤Á¤ò¸ì¤ê¤À¤·¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡¤Ò¤É¤¹¤®¤ëË½¸À¤¹¤é¡¢É¹»³¤Î°ì³Ñ¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£