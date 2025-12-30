今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、あごをなでなでされていた猫ちゃん。気持ちよさそうにあごを撫でられていた猫ちゃんでしたが、次の瞬間、予想外な表情をしたそうです。投稿はXにて、4.1万回以上表示。4000件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：猫のアゴをなでなでしていたら、『表情が変化』して…予想もしていなかった『衝撃の光景』に爆笑】

これが…こうなる

今回、Xに投稿したのは「ごろごろだいふく」さん。登場したのは、猫のだいふくちゃんです。

投稿には、あごを撫でられている、だいふくちゃんの姿が。大好きな投稿主さんにやさしくなでなでされて気持ちよさそうにしていたそうです。しかし、次の瞬間、だいふくちゃんはまさかの表情に切り替わりました。なんと…目を細めながら白目をむいていたみたいです。たぶんですが、よっぽど投稿主さんのなでなでが心地よかったのでしょう。可愛いからのまさかの変顔に思わず吹き出しそうになります。

まさかの変顔に笑ってしまったX民、続出

なでなでされてご機嫌そうな表情から一転、白目をむいただいふくちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「可愛いから面白可愛いに」「とっても気持ち良いのでしょうね」「至福」などの声が多く寄せられていました。きっと多くの方がだいふくちゃんの表情を見て、心がふっと和んだことでしょう。

Xアカウント「ごろごろだいふく」では、猫のだいふくちゃんとの賑やかで楽しそうな日常の様子などが投稿されています。どの投稿も、だいふくちゃんの魅力が満載です。

写真・動画提供：Xアカウント「ごろごろだいふく」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。