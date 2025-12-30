「日曜劇場」が上位独占

2025年が終わる。この1年、どんなドラマが観られたのか？ 全話平均視聴率のベスト10作品を振り返ってみたい。トップは賛否両論あった作品だ。【高堀冬彦／放送コラムニスト、ジャーナリスト】

＊＊＊

今年放送された民放の全連続ドラマの期間平均視聴率を割り出した。その数字が高い順に並べた。使ったデータはビデオリサーチの個人視聴率である。参考値として括弧内に世帯視聴率も記す。以下、全話平均視聴率のベスト10である。

【1】「日曜劇場 キャスター」（TBS・4月期）＝6・7％（11・0％）

【2】「日曜劇場 御上先生」（TBS・1月期）＝6・6％（10・7％）

【3】「日曜劇場 19番目のカルテ」（TBS・7月期）＝6・3％（10・6％）

【3】「日曜劇場 ザ・ロイヤルファミリー」（TBS・10月期）＝6・3％（10・6％）

今年放送された「日曜劇場」は4作品。その全てが同率を含むベスト3に入った。圧倒的な強さである。

（左から）松坂桃李、阿部寛、松本潤

うち1位は「キャスター」。主人公は進藤壮一（阿部寛）である。民放テレビ局JBNの大型報道番組「ニュースゲート」のMCだった。

進藤は気難しい人物だったものの、ジャーナリストとしての志の高さや能力はピカイチ。真実をひたすら追い求め、一方でJBN報道局の未熟な面を糺していった。

批判もある作品だった。おそらく阿部の役柄がいつもと違ったことが影響したのだろう。

阿部の「日曜劇場」の役柄は、準主役の「VIVANT」（23年7月期）も「DCU〜手錠を持ったダイバー〜」（22年1月期）も「ドラゴン桜」（21年4月期）も気の良いナイスガイ。さらにリーダーかそれに近い存在だった。

しかし、進藤は中盤まで性格が良いのか悪いのかよく分からなかった。孤高の男で、スタッフとは距離があった。視聴者側が感情移入しやすい魅力的な人物には見えなかった。

ストーリーも過去の作品とは毛色が違った。これまでの阿部作品は分かりやすく痛快だったが、「キャスター」はスカッとしなかった。政治家が報道に介入してきたり、編成部（番組の編成などを決めるテレビ局の心臓部）がスポンサーに忖度したり。もっとも、その分、リアリティが感じられた。「報道とは何か」を問う硬派作品だった。

2位の「御上先生」も硬派作品だった。こちらのテーマは「教育とは何か」。舞台となったのはハイレベルな進学校・隣徳学院高校である。主人公の御上孝（松坂桃李）が教師として文部科学省から派遣され、3年2組の担任になった。

教育は誰もが関心あるテーマだが、ドラマで扱うのは案外と難しい。地味になってしまいがちだからだ。そうしないため、このドラマには御上が秘かに隣徳の不正入学を調べるという設定が加えられた。教育ドラマとミステリーが同時進行した。

プラス要素があったものの、核心である教員ドラマの部分は優れていた。「教科書検定」や「生理の貧困」を果敢に取り上げた。どちらもドラマで扱われたのは初めてだった。

3年2組にも不正入学者がいた。千木良遥である。御上から「真のエリートとは何か」を教えられた千木良は潔く退学し、高卒認定試験を受ける。そして大学に進む。千木良を演じたのは、現在放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」でヒロインのトキを演じる高石あかり（23）である。

感動作「ロイヤル」

同率3位は「19番目のカルテ」と「ザ・ロイヤルファミリー」。

「19番目のカルテ」の主人公は医師・徳重晃（松本潤）。2021年に19番目の専門分野として誕生した総合診療科を受け持った。

総合診療科医は患者が抱える様々な健康問題に対応する。検査より問診を重視するのが特徴だ。

新しい医療ドラマだった。

「ザ・ロイヤルファミリー」は競馬界を舞台にした作品。主人公は栗須栄治（妻夫木聡）。馬主でもある人材派遣会社の社長・山王耕造（佐藤浩市）にスカウトされ、税理士から耕造の競馬部門秘書に転じた。

栗須は最後まで地味な存在だったが、それは作品の狙いだ。栗須が目立たぬことが、競馬がチームで戦うものであることを表していた。調教師・広中博（安藤政信）、騎手・佐木隆二郎（高杉真宙）と野崎翔平（市原匠悟）、栗須の恋人で生産牧場の野崎加奈子（松本若菜）。

1人でも欠けたら戦えない。誰かが目立つ必要もない。さらに、耕造の死後は新たな馬主として婚外子の中条耕一（目黒蓮）が加わった。

最終回では耕一の馬・ロイヤルファミリーが人気馬の集まるGI「有馬記念」に出走した。善戦したが、敗れてしまう。

ここからタイトルの意味が分かる。競馬嫌いである耕造の妻・京子（黒木瞳）が、愛人の子で鼻も引っかけなかった耕一に「お好きなものはなぁに？」と声を掛け、遠回しに耕一を食事に誘った。

やはり競馬嫌いの耕造の長男・優太郎（小泉孝太郎）も異母弟の耕一にこう言った。「正月ゆっくり話そう。真面目な話はどうでもいい。たわいのない話をしてみたい。家族だからな」。母・美紀子（中嶋朋子）を失い天涯孤独の耕一には、たまらなくうれしかっただろう。血統が問われる競馬が、山王ファミリーを結束させた。

「日曜劇場」がなぜ圧勝できるのかというと、まずスポンサーが強力だから。花王など大手ばかり4社が支えている。4社がこの番組を推すのは、視聴率が良いから。好循環の状態にある。

若者が観ない作品は？

スポンサーが強いので制作費は業界トップの1話当たり推定4000万円。他局は平均3000万円。2500万円以下でつくる社もあるから、差が大きい。

もちろん制作力も高い。TBSの精鋭がつくっているが、さらにドラマづくりの名門である系列のTBSスパークル（旧ドリマックス・テレビジョン）が加わっている。スタッフの層が厚い。

【5】「大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜」（テレビ朝日・7月期）＝4・7％（8・5％）

【6】「続・続・最後から二番目の恋」（フジテレビ・4月期）＝4・6％（7・7％）

【7】「119エマージェンシーコール」（フジテレビ・1月期）＝4・6％（7・6％）

「大追跡」はテレ朝の水曜21時枠で10年ぶりに生まれた新作刑事ドラマ。これまでは「刑事7人」や「科捜研の女」が放送されていた。

主人公は警視庁刑事部SSBC強行犯係の伊垣修二（大森南朋）と名波凛太郎（相葉雅紀）、そして警視庁捜査一課主任の青柳遥（松下奈緒）の3人。異例だが、うまく噛み合っていた。

特に良かったのは名波役の相葉。捜査一課長の八重樫雅夫（遠藤憲一）が捜査などを面倒くさがると、叔父で内閣官房長官の久世俊介（佐藤浩市）の名前を出して脅すのだ。相葉本人のキャラクターに合っていた。

5位の「大追跡」と6位の「続・続・最後から二番目の恋」には共通点がある。コア視聴率（13〜49歳の個人視聴率）が低い。「大追跡」の場合は中高年が刑事ドラマを好み、若年層は敬遠するから。「続・続・最後から二番目の恋」は主人公の吉野千明（小泉今日子）と長倉和平（中井貴一）が定年世代であるためである。

「最後から二番目の恋」は2012年に始まり、今回は11年ぶり。フジは26年にもかつての大ヒット作の続編を放送する。

7位の「119エマージェンシーコール」では横浜市消防局の指令管制員たちを描いた。119番通報を受ける部署である。主人公は管制員の粕原雪（清野菜名）。幼いころに自宅が火事になり、指令管制員の声に救われたことから、自分もこの道を選んだ。胸を打つ一級品のヒューマン・エンターテイメントだった。

【8】「特捜9 final season」（テレビ朝日・4月期）＝4・5％（8・0％）

【9】「プライベートバンカー」（テレビ朝日・1月期）＝4・0％（7・1％）

【9】「じゃあ、あんたが作ってみろよ」（TBS・10月期）＝4・0％（7・1％）

【9】「クジャクのダンス、誰が見た？」（TBS・1月期）＝4・0％（7・0％）

8位の「特捜9 final season」の主人公は警視庁捜査一課9係の刑事・浅輪直樹（井ノ原快彦）。7年間にわたる放送が終わった。ずっと高視聴率だった。

同率9位の「じゃあ、あんたが作ってみろよ」は展開が速かったところが勝因の一つ。1話にして主人公の海老原勝男（竹内涼真）と山岸鮎美（夏帆）が別れた。動画を1・5倍速などで観る若い世代に合っていた。

構成も良かった。2人は別れたあと、再び付き合うチャンスに恵まれる。だが、性格や波長が合わないと2人は気づき、再び別れる。ずっと笑わせてくれた作品だが、最後は哀しかった。だからこそ現実味があり、余韻もあった。

同率9位の「クジャクのダンス、誰が見た？」の主人公は大学生・山下心麦（広瀬すず）。その父親で元刑事・山下春生（リリー・フランキー）が1話で殺される。春生は23年前に一家6人が殺された東賀山事件を調べ直していた。

心麦は自分も事件を追い始める。やがて春生とは実の親子でないことが分かるが、「私はやっぱり山下心麦なんです」と毅然と言い放つ。ミステリーかと思ったら、実際には「親子とは何か」と問い掛けてくる繊細な物語だった。

東賀山事件の犯人として誤認逮捕されたダメ親父の遠藤力郎（酒向芳）と父を信じる息子の友哉（成田凌）、春夫の事件を担当する検事・阿南由紀（瀧内公美）と自らが3人を殺す元検事の父・鳴川徹（間宮啓行）、春生殺しの犯人で心麦の実母・赤沢京子（西田尚美）。

それぞれに違った親子の形があった。逸作だった。

高堀冬彦（たかほり・ふゆひこ）

放送コラムニスト、ジャーナリスト。1990年にスポーツニッポン新聞社に入社し、放送担当記者、専門委員。2015年に毎日新聞出版社に入社し、サンデー毎日編集次長。2019年に独立。前放送批評懇談会出版編集委員。

デイリー新潮編集部