アニメ『ワンパンマン』第3期第2クール2027年放送決定！ ティザービジュアル公開
アニメ『ワンパンマン』第3期第2クール2027年放送決定！ ティザービジュアル＆特報が発表され、アニメ10周年記念「ワンパンマン展」ウルトラティザービジュアル＆会期ほか詳細情報も公開された。
☆公開されたビジュアルなど関連画像をチェック！（写真6点）＞＞＞
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破いたしている。
アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る本作。現在、「アニメ10周年10撃プロジェクト」を展開中で、2025年10月からアニメ第3期が放送開始されている。
このたび、2025年12月28日（日）の最終回放送にて第3期第2クールの放送が2027年に決定したことが発表された。本情報公開にあわせ、サイタマとガロウの戦いを予感させる特報とティザービジュアルが公開！
サイタマと怪人王オロチの戦いに決着がつき、今後の戦いがどうなるか気になるとこ
ろで終わった第1クール。
第2クールからサイタマとガロウの激突を予感させるティザービジュアルと戦いを予感させる特報映像が公開された。
第3期特報ビジュアルで背中合わせだったサイタマとガロウがついに向き合い、いよいよ激突するのか……！？
また、「ABEMA」にてアニメ『ワンパンマン』第1期・第2期・第3期までの全話一挙放送が行われる。
既にご視聴いただいているファンの皆様はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会にアニメ『ワンパンマン』を一気に楽しめるチャンス！ 今までのストーリーを見返して、第３期第2クールを楽しみに待とう。
また、「10周年10撃プロジェクト」で発表された展覧会『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』より、ヒーローたちが立ち並ぶウルトラティザービジュアルもお披露目に！ さらに、会期ほか詳細情報も発表された。
本展の会期は2026年6月26日（金）〜7月20日（月・祝）に東京・池袋のサンシャイン60展望台 てんぼうパーク イベントスペースにて開催される。
オリジナルグッズも多数販売予定ですので、続報はアニメ『ワンパンマン』公式HPおよび公式Xをチェックしておこう。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
☆公開されたビジュアルなど関連画像をチェック！（写真6点）＞＞＞
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破いたしている。
アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る本作。現在、「アニメ10周年10撃プロジェクト」を展開中で、2025年10月からアニメ第3期が放送開始されている。
サイタマと怪人王オロチの戦いに決着がつき、今後の戦いがどうなるか気になるとこ
ろで終わった第1クール。
第2クールからサイタマとガロウの激突を予感させるティザービジュアルと戦いを予感させる特報映像が公開された。
第3期特報ビジュアルで背中合わせだったサイタマとガロウがついに向き合い、いよいよ激突するのか……！？
また、「ABEMA」にてアニメ『ワンパンマン』第1期・第2期・第3期までの全話一挙放送が行われる。
既にご視聴いただいているファンの皆様はもちろん、まだご覧になったことがない方もぜひこの機会にアニメ『ワンパンマン』を一気に楽しめるチャンス！ 今までのストーリーを見返して、第３期第2クールを楽しみに待とう。
また、「10周年10撃プロジェクト」で発表された展覧会『アニメ10周年記念「ワンパンマン展」』より、ヒーローたちが立ち並ぶウルトラティザービジュアルもお披露目に！ さらに、会期ほか詳細情報も発表された。
本展の会期は2026年6月26日（金）〜7月20日（月・祝）に東京・池袋のサンシャイン60展望台 てんぼうパーク イベントスペースにて開催される。
オリジナルグッズも多数販売予定ですので、続報はアニメ『ワンパンマン』公式HPおよび公式Xをチェックしておこう。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部