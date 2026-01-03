【Amazon初売り】まとめ買いやストックに。飲料やお酒が最大48%OFFに

Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）から7日（水）23：59まで開催中です。今回は、セール対象商品の中から、まとめ買いやストックにおすすめの飲料やお酒をご紹介。Amazonで注文すれば玄関先まで届けてくれてとても助かりますよ。

淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」

最後まで炭酸が抜けずにおいしく飲める「コカ・コーラ」350mlペットボトル

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」

磨き抜かれた水と強めの炭酸。ウィルキンソンの炭酸水 250mlx20

若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」

エナジードリンクの定番「レッドブル」

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」

Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」

お茶のあまみと旨みを楽しめる。キリン「生茶」

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」

旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」

丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」

糖質75％オフと満足感のある味わい。「金麦 糖質75%オフ」

カロリーゼロ・糖類ゼロのノンアルビール「あしたを想う オールフリー」

その他のセール商品

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中

キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。