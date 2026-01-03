【Amazon初売り】まとめ買いやストックに。飲料やお酒が最大48%OFFに
今回は、セール対象商品の中から、まとめ買いやストックにおすすめの飲料やお酒をご紹介。Amazonで注文すれば玄関先まで届けてくれてとても助かりますよ。
淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」
【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック 95g×2本 ( 95杯分 ),レギュラー ソリュブル コーヒー, 詰め替え用
2,741円 → 2,085円（24%オフ）
最後まで炭酸が抜けずにおいしく飲める「コカ・コーラ」350mlペットボトル
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,376円 → 2,117円（11%オフ）
濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」
磨き抜かれた水と強めの炭酸。ウィルキンソンの炭酸水 250mlx20
ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン [炭酸水] 250ミリリットル (x 20)
2,419円 → 1,388円（43%オフ）
若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」
伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル
1,855円 → 1,498円（19%オフ）
エナジードリンクの定番「レッドブル」
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」
by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)
1,252円 → 1,126円（10%オフ）
お茶のあまみと旨みを楽しめる。キリン「生茶」
血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)
3,188円 → 2,012円（37%オフ）
30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」
カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)
3,188円 → 1,956円（39%オフ）
旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」
丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」
糖質75％オフと満足感のある味わい。「金麦 糖質75%オフ」
金麦 糖質75%オフ 350ml 24本 [6缶×4] [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]
3,998円 → 3,410円（15%オフ）
カロリーゼロ・糖類ゼロのノンアルビール「あしたを想う オールフリー」
あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]
2,664円 → 2,503円（6%オフ）
その他のセール商品
【松屋】 カレギュウセット 牛めしの具 プレミアム仕様 ×15食 オリジナルカレー×15食 ※辛口 [冷凍] 牛丼 牛めし カレー カレギュウ 15個 (x 2)
12,280円 → 6,180円（50%オフ）
【松屋】《松鷹や謹製》博多もつ鍋 3セット《5〜6人前》 ちゃんぽん麺 付き！【牛もつ/スープ/ちゃんぽん麺/鷹の爪/ガーリックフレーク】
9,000円 → 3,690円（59%オフ）
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
