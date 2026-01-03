【Amazon初売り】まとめ買いやストックに。飲料やお酒が最大48%OFFに
Amazon「スマイルSALE 初売り」が、2026年1月3日（土）から7日（水）23：59まで開催中です。

今回は、セール対象商品の中から、まとめ買いやストックにおすすめの飲料やお酒をご紹介。Amazonで注文すれば玄関先まで届けてくれてとても助かりますよ。

淹れたての上質な香りとコーヒー本来の味わい。「ネスカフェ ゴールドブレンド」


Nescafe

【Amazon.co.jp限定】ネスカフェ ゴールドブレンド エコ&システムパック 95g×2本 ( 95杯分 ),レギュラー ソリュブル コーヒー, 詰め替え用

2,741円 → 2,085円（24%オフ）

最後まで炭酸が抜けずにおいしく飲める「コカ・コーラ」350mlペットボトル


Coca-Cola(コカ・コーラ)

コカ・コーラ ラベルレス 350mlPET×24本

2,109円 → 1,901円（10%オフ）

糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」


コカ・コーラ ゼロ(Coca-Cola Zero)

コカ・コーラゼロ ラベルレス 500mlPET×24本

2,376円 → 2,117円（11%オフ）

濃い旨みと香りが楽しめる「機能性表示食品 綾鷹 濃い緑茶」


綾鷹

コカ・コーラ 綾鷹 濃い緑茶 525mlPET ×24本 [機能性表示食品]

2,256円 → 1,999円（11%オフ）

磨き抜かれた水と強めの炭酸。ウィルキンソンの炭酸水 250mlx20


ウィルキンソン

ウィルキンソン アサヒ飲料 タンサン [炭酸水] 250ミリリットル (x 20)

2,419円 → 1,388円（43%オフ）

若葉のような清々しい香り。「おーいお茶 ピュアグリーン」


おーいお茶

伊藤園 おーいお茶 ピュアグリーン 600ml×24本 緑茶 PURE GREEN ペットボトル

1,855円 → 1,498円（19%オフ）

エナジードリンクの定番「レッドブル」


Red Bull

レッドブル エナジードリンク 355ml×24本

6,687円 → 4,750円（29%オフ）

強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」


ウィルキンソン

アサヒ飲料 ウィルキンソン タンサン 500ml×32本 [炭酸水]

4,838円 → 2,538円（48%オフ）

Amazonブランドでコスパ抜群。「富士山の天然水」


by Amazon

by Amazon 天然水 ラベルレス 500ml ×24本 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 500ミリリットル (Smart Basic)

1,252円 → 1,126円（10%オフ）

お茶のあまみと旨みを楽しめる。キリン「生茶」


生茶

キリン 生茶 525ml 24本 お茶 緑茶 ペットボトル

1,930円 → 1,730円（10%オフ）

血中コレステロールが気になる方に。カゴメのトマトジュース


カゴメ

カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×24本(機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)

3,188円 → 2,012円（37%オフ）

30品目の野菜350g分をぎゅっと濃縮「野菜一日これ一本」


野菜一日これ一本

カゴメ 野菜一日これ一本 200ml紙パック×24本(食物繊維 カリウム ビタミンA リコピン カルシウム)

3,188円 → 1,956円（39%オフ）

旨味あふれる、ふくよかなコクが楽しめる「サッポロ ヱビスビール」


ヱビスビール

サッポロ ヱビスビール [ ビール 350ml×24本 ]

5,055円 → 4,688円（7%オフ）

丁寧に造り込んだ力強いコクと飲みごたえ「本麒麟 第3のビール」


本麒麟

本麒麟 キリン ビール350ml×24本 発泡酒新ジャンル

3,750円 → 3,337円（11%オフ）

糖質75％オフと満足感のある味わい。「金麦 糖質75%オフ」


金麦

金麦 糖質75%オフ 350ml 24本 [6缶×4] [ サントリー ビール 新ジャンル 発泡酒 ]

3,998円 → 3,410円（15%オフ）

カロリーゼロ・糖類ゼロのノンアルビール「あしたを想う オールフリー」


あしたを想うオールフリー

あしたを想う オールフリー 350ml 24本[ノンアルコール ビール サントリー]

2,664円 → 2,503円（6%オフ）

その他のセール商品


by Amazon

by Amazon パックご飯 国産米 100% 200g×24個 低温製法米

3,709円

松屋

【松屋】 カレギュウセット 牛めしの具 プレミアム仕様 ×15食 オリジナルカレー×15食 ※辛口 [冷凍] 牛丼 牛めし カレー カレギュウ 15個 (x 2)

12,280円 → 6,180円（50%オフ）

松屋

【松屋】《松鷹や謹製》博多もつ鍋 3セット《5〜6人前》 ちゃんぽん麺 付き！【牛もつ/スープ/ちゃんぽん麺/鷹の爪/ガーリックフレーク】

9,000円 → 3,690円（59%オフ）

Cup Noodles

カップヌードル チリトマトヌードル 日清食品 カップ麺 76g×20個

3,010円 → 2,709円（10%オフ）

※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

