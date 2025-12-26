「呼吸をしたらハラスメント？」辛酸なめ子が語る、現代日本の“行きすぎた”ハラスメント事情
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
漫画家・コラムニストの辛酸なめ子氏が、YouTubeチャンネル「著者が語る」の動画に出演。自身の著書『世界はハラスメントでできている』で引用した「新型パワハラ」を紹介し、現代社会におけるハラスメントの多様化と、その背景にある日本人の心理について独自の見解を語った。
動画で辛酸なめ子氏は、週刊現代に掲載された「社会を悩ます新型パワハラ44」という記事に言及。その中で特に印象的だったものとして、キーボードを打つ音で周囲を不快にさせる「キボハラ」や、職場で爪を切る「ツメハラ」などを挙げた。辛酸なめ子氏は「イベントの楽屋で、出演者の女性が急に爪を切りだして」と、自身が遭遇した“ツメハラ”体験も明かした。
さらに、恋愛感情のない相手に告白して気まずい思いをさせる「コクハラ」や、相手をじっと見る「ルクハラ（ルッキングハラスメント）」などにも触れ、「冷静に恋愛オフィスものの恋愛ドラマを見ると、すべてハラスメント」と分析。行き過ぎたハラスメント認定が創作の幅を狭める可能性も示唆した。
中でもインタビュアーを驚かせたのが、「呼吸してほしくないのに呼吸する『ブリハラ』」や「存在してほしくないのに存在する『イグハラ』」だ。「お前、生きるなって言ってるようなもんですよね」とインタビュアーが驚くと、辛酸なめ子氏は深くうなずいた。
なぜここまでハラスメントの種類が増え、人々は敏感になったのか。辛酸なめ子氏は「情報過多で疲れている」「SNSの普及で“批判殺到”といった言葉に触れる機会が増え、自分もハラスメントを受けているのではと過剰反応しやすくなった」と推察。自身も「疲れてます？」と声をかけられる「ツカハラ」に悩まされることがあると告白し、あらゆる言動がハラスメントになりかねない現代の息苦しさを語った。
