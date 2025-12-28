¥À¥¤¥¢¥óÄÅÅÄ¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡Ù¥®¥ã¥é¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡¡¡ÉÂ´¶È¡É¤Ë¥Ö¥Á¥®¥ì¡ÖÁ´Î¢¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×
¡¡¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡ØÀéÄ»¤Îµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡¡STARTO¡¦ÀÄ³Ø½÷»Ò»²Àï¡ª4¡ß200£í¥ê¥ì¡¼¢¡¤µ¤è¤Ê¤éÄÅÅÄ¡Ù¤¬¡¢28Æü¤ËÊüÁ÷¡Ê¸å7¡§00¡Ë¡£ÈÖÁÈ½ªÈ×¤Ë¤Ï¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÄÅÅÄ¡×¤Î°ÕÌ£¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤µ¤Ë·àÅª¡ª¡Øµ´¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡ÙÄ¶¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÀï¤¤¤Ë·èÃå
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢ÈÖÁÈºÇ¸å¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌ¾¶Ê¥µ¥Ó¥È¥í¥ì¥ó¥Á¥ã¥ó¡×¤¬¡¢ÊüÁ÷¼Ü¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢°ìÃ¶µÙ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢ÄÅÅÄ¤â¤·¤Ð¤é¤¯ÈÖÁÈ¤«¤éÎ¥Ã¦¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¤µ¤è¤Ê¤éÄÅÅÄ¡×¤È¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÆþ¤ë¤Ê¤ê¡¢ÉÔµ¡·ù¤ÊÄÅÅÄ¤Ï¡¢¥®¥ã¥é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡Ö¤³¤ì°ìÈÖ°Â¤¤¤Í¤ó¡ª2Ëü¤Á¤ç¤¤¤ä¡ª¥Ê¥á¤È¤Ã¤¿¤é¡¢¥¢¥«¥ó¤¾¡ª¿¿Î¢¤ÎÈÖÁÈ½Ð¤ë¤ï¡ª¥¤¥Ã¥ÆQ¡¢Âç²Ï¡¢ÆüÍË·à¾ì½Ð¤¿¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¤Ê¤ó¤Ç¥ª¥ì¤À¤±¥¯¥Ó¤Ë¤·¤¿¤¤¤Í¤ó¡ªÁ´Î¢¤Ë½Ð¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¥¤¥Ã¥ÆQ½Ð¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡×¤È¶«¤ÓÂ³¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
