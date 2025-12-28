¡Ö»ä¤¬½Ð¤¿½µ´©»ï¤òÉã¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬¡È¿Æ¥Ð¥ì¡É¤·¤¿½Ö´Ö¡£ÅÅÏÃ±Û¤·¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤È¤Ï
2022Ç¯¤Ë¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤«¤é¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¤·¤¿±ß°æË¨²Ú¡Ê¤Þ¤ë¤¤ ¤â¤¨¤«¡Ë¤µ¤ó¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯ÂæÏÑ¤Ç¤âÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿Èà½÷¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¥»¥¯¥·¡¼½÷Í¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ë¡×¤½¤·¤Æ¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤ë¡×¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ò¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¿±ß°æË¨²Ú¤µ¤ó¤Î¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Ï²¿¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡Ãæ³Ø¼õ¸³¤Î¤ª¶â¤òÎ¾¿Æ¤ËÊÖ¤¹¤¿¤á»ÒÌò¥Ç¥Ó¥å¡¼
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï±ß°æ¤µ¤ó¤Î·ÐÎò¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£»ÒÌò¤È¤·¤Æ³èÆ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ç¤¹¤«¡©
±ß°æË¨²Ú¡Ê°Ê²¼ ±ß°æ¡Ë¡§¤Ï¤¤¡¢»ÒÌò¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¾®4¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¡¢·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ß°æ¡§¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ¡¢¤È¤¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤Ë¶½Ì£¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¥¹¥«¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¡£
¡½¡½¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë»Ï¤á¤¿ÍýÍ³¤Ï¡©
±ß°æ¡§¡Ä¡Ä¤ª¶â¤¬¤Û¤·¤¯¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤ä¡¢Âç»ö¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¾®¸¯¤¤¤¬¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡©
±ß°æ¡§¼Â¤ÏÃæ³Ø¼õ¸³¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¤â½ÎÂå¤ä³ØÈñ¤Ï¡¢¿Æ¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Î¤Á¤Î¤Á¾¯¤·¤Ç¤âÊÖ¤»¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¹Í¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤ÊÍýÍ³¤Ç¤¹¤Í¡£
±ß°æ¡§Ãæ³Ø¼õ¸³¤Ï¼«Ê¬¤¬¡Ö¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¿Æ¤ËÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤Ê¤Î¤â¤Ê¡¢¤È¡£
¢¡Í§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤Ï¤º¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¥½¥í¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë
¡½¡½»ÒÌò¤Î¤¢¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤ò³«»Ï¡£
±ß°æ¡§Âç³Ø1¡¢2Ç¯¤Î¤È¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï½©ÍÕ¸¶¤Î¥á¥¤¥É¥«¥Õ¥§¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Í§Ã£¤«¤é¡Ö°ì½ï¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ä¤é¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÍ¶¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
»ä¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡¢¤Ç¤â¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Í¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿Í§Ã£¤Ï¡©
±ß°æ¡§»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤É¤¦¤â¡¢»ä¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±ß°æ¤µ¤ó¤Ï¥½¥í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
±ß°æ¡§¤â¤È¤â¤È¡¢ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤È¸À¤¨¤Ð¥½¥í¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Ï¥°¥ë¡¼¥×¥á¥¤¥ó¤Ç¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤â¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Ê»Ò¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡£
»ä¤ÏÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Î®¹Ô¤·¤À¤·¤¿º¢¤Ë»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢²Î¤â¥À¥ó¥¹¤â¡ÖÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¡©¡×¤Ã¤Æ»Ò¤â¤¤¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤¬Èù¾Ð¤Þ¤·¤¯¤Æ¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤À¤³¦¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¢¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°
¡½¡½¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤í¤¦¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡©
±ß°æ¡§¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥À¥ó¥¹¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤¬³Ð¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÏÌµÍý¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡Ä¡Ä¤½¤ì¤È¡¢»ä¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤Ï¼«Ê¬¤Ç·è¤á¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¼«Í³¤Ë¤ä¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½°ì¿Í¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤ËÉÔ°Â¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
±ß°æ¡§¤Û¤«¤ÎÂç¿Í¤Î¼ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤È¡¢³Ú¤·¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦µ¤¤¬¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È¤Îµ÷Î¥¤Î¶á¤µ¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¥Õ¥ê¡¼¤À¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤È¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ç¸òÎ®¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤âË¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡°ìÅÙ¤Ï½¢¿¦¤·¤¿¤±¤ì¤É¡¢ºÆ¤Ó¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÆ»¤Ø
¡½¡½¼ýÆþÅª¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤À¤±¤ÇÀ¸³è¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡©
±ß°æ¡§¤Ï¤¤¡¢¥Ð¥¤¥È¤Ê¤É¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤âÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯¼ý¤è¤ê¤ÏÂ¿¤á¤Ç¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¹¤Í¡£
±ß°æ¡§¤¿¤À¡¢Âç³ØÂ´¶È¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç½¢¿¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Ï¥á¥¬¥Í²°¤ÇÈÎÇä°÷¤ò¡¢¤½¤Î¤¢¤ÈÅ¾¿¦¤·¤Æ¡¢¾®¤µ¤Ê²ñ¼Ò¤Ç¤¹¤¬¥³¥Ô¡¼¥é¥¤¥¿¡¼Åª¤Ê¤ª»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
±ß°æ¡§°ì±þ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ö½¢¿¦¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢³èÆ°ÉÑÅÙ¤Ï¸º¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¹ðÃÎ¤·¤Æ¡£
